Для повышения эффективности взаимодействия экспонентов и посетителей в 2026 году выставки впервые будут проходить уже четыре дня, с 16 по 19 июня 2026 года, в Павильоне 1 МВЦ «Крокус Экспо», Москва. В этом году на одной площадке с Rosmould, Rosplast и 3D-TECH пройдет Международная выставка технического текстиля, композитных материалов, полимеров и оборудования для их производства и обработки Techtextile | Techcomposite | Techpolymer. Такой формат усилит синергию отраслей, расширит профессиональную аудиторию и создаст новые возможности для деловых контактов.

В 2026 году на выставках Rosmould, Rosplast и 3D-TECH ожидается участие более 500 компаний на общей площади более 20 000 кв. м. Экспозиция будет тематически зонирована: Rosmould расположится в зале 3, Rosplast – в зале 4, 3D-TECH — в зале 2. Совместно с Techtextile | Techcomposite | Techpolymer (зал 1) выставки планируют привлечь более 18 000 профессиональных посетителей.

Лучшие инженерные решения для производственной сферы

Rosmould, Rosplast и 3D-TECH формируют ведущую выставочную платформу производственного сектора, объединяющую российских и зарубежных производителей в следующих ключевых отраслях:

Rosmould – 21-я международная выставка пресс-форм, штампов, инструмента и производственных технологий. Это единственная специализированная выставка формообразующей оснастки в Восточной Европе, проводится в России с 2006 года. В 2026 году Rosmould продемонстрирует экспозицию в следующих продуктовых группах: Дизайн и проектирование изделий | Формы. Пресс-формы. Штампы | Металлообрабатывающее оборудование и инструмент | Лазерное оборудование | Ремонт и сервисное обслуживание.

Techtextile | Techcomposite | Techpolymer: уникальные условия для обмена опытом

В 2026 году, на одной площадке с Rosmould, Rosplast и 3D-TECH также пройдет 22-я Международная выставка технического текстиля, композитных материалов, полимеров и оборудования для их производства и обработки — Techtextile | Techcomposite | Techpolymer. На выставке будет представлено: синтетические нити и волокна, нетканое полотно и геотекстиль, технические полимеры и композиты, машины и установки для всех этапов переработки текстиля и композитных материалов.

В эпицентре инноваций: деловая программа Rosmould | Rosplast | 3D-TECH

Каждый год выставки Rosmould | Rosplast | 3D-TECH проводят разнообразную деловую программу, посвященную ключевым тематикам выставок. Участие в деловой программе Rosmould | Rosplast | 3D-TECH позволяет посетителям отслеживать современные тенденции и инженерные разработки, устанавливать прямые контакты с отраслевыми экспертами, знакомиться с практическими кейсами участников рынка производственных технологий и обмениваться опытом с профессиональным сообществом. В 2026 году на конференц-площадках Rosmould | Rosplast | 3D-TECH будут проходить следующие мероприятия:

Всероссийский инструментальный форум , посвященный проектированию, производству и обслуживанию технологической оснастки;

Подробное расписание деловой программы будет опубликовано ближе к выставкам.

Широкий охват и профессиональная аудитория

Каждый год Rosmould, Rosplast и 3D-TECH подтверждают статус главной платформы российской инженерной отрасли. Здесь представлены крупнейшие производители и поставщики технологического оборудования и оснастки, инженерных и 3D-решений, современных материалов для изготовления изделий из пластмасс. Выставки способствуют эффективному диалогу специалистов и заказчиков, поиску решений технических задач и расширению деловых связей. А рост числа посетителей из разных регионов и предметного интереса к выставкам отмечают и экспоненты, и сами посетители: в центре внимания — широта тематики, новизна экспозиций и высокий уровень организации.

Rosmould, Rosplast и 3D-TECH — ключевое звено между всеми участниками производственной цепочки и драйвер развития современной индустрии России. В 2026 году выставки представят ещё больше возможностей для бизнеса и сотрудничества в условиях новых рыночных реалий.

