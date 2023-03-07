Оставаясь крупнейшим в России и Восточной Европе ежегодным слетом производителей, поставщиков и потребителей средств индивидуальной защиты, БИОТ продолжает развиваться вместе с рынком СИЗ, несмотря на все геополитические и экономические штормы. На БИОТ задаются тренды развития, создаются партнерства и заключаются многомиллионные контракты.

В этом году участников и гостей ждет много качественных, как организационных, так и содержательных улучшений. Привычные форматы официальной, деловой, молодежной и игровой программ обретут новые смыслы – станут более структурированными, яркими и зрелищными.

Основу экспозиции БИОТ составят тематические направления:

средства индивидуальной защиты;

производственная безопасность;

здоровье на рабочем месте;

сырье, материалы, комплектующие;

машины, оборудование, приборы;

услуги и сервис, обучение, консалтинг.

Первые заявки на размещение стендов начали поступать в дирекцию выставки еще до начала предыдущего БИОТ-2022. На сегодняшний день под размещение стендов участниками зарезервировано более 40% площади павильонов.

«Наблюдая, как на продолжающем рост российском рынке спецодежды и средств защиты появляются новые компании, которые спешат занять освобождающиеся ниши иностранных компаний, мы отмечаем повышенный интерес к выставке БИОТ – 2023, что не может не вселять оптимизм», – говорит Владимир Котов, Президент Ассоциации «СИЗ».

БИОТ – продолжает формировать основную повестку в области охраны труда и средств индивидуальной защиты. За свою многолетнюю историю он заслужил репутацию самой авторитетной международной площадки для сотрудничества и диалога специалистов по охране труда и промышленной безопасности, представляющих ведущие российские и зарубежные промышленные холдинги и компании.

Организаторы БИОТ: Минтруд России и Ассоциация «СИЗ». Выставка и деловой форум проходят при поддержке и с участием: Минпромторга РФ, Роструда, РСПП, ФНПР, Торгово-промышленной палаты, Социального Фонда России, Российского союза выставок и ярмарок.

Поддержка выставки закреплена отдельным пунктом в Генеральном трехстороннем соглашении между общероссийским объединением профсоюзов, работодателями и Правительством на 2021–2023 гг., подписание которого состоялось в марте 2021 г. при участии Президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что на состоявшейся в декабре 2022 г. выставке БИОТ, свою продукцию представили 357 российских и зарубежных экспонентов. Форум посетили более 30 000 гостей из 31 страны мира. Общая площадь экспозиции составила 15 500 кв. м.

Сайт БИОТ-2023 www.biot-expo.ru

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