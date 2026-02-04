Красцветмет, ОАО «ГИАП» и ООО «ЕвразИнжиниринг» подписали меморандум о сотрудничестве. Подписание соглашения состоялось в Москве 3 февраля 2026 года. Документ закрепил намерения сторон по совместной разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта в сфере инженерного проектирования объектов строительства.

Ключевыми целями сотрудничества станут ускорение развития технологий генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в области строительного и технологического проектирования, а также снижение рисков, связанных с внедрением инноваций, повышение эффективности инженерных решений за счёт автоматизации рутинного интеллектуального труда. Стороны отдельно подчеркивают важность роли человека в принятии решений, влияющих на безопасность технически сложных и опасных объектов.

Среди потенциальных результатов внедрения технологий генеративного ИИ в проектирование — существенное сокращение сроков разработки проектных решений, возможность параллельной проработки множества версий проектов, оптимизация проектных решений, оперативное внесение изменений в проектные решения и автоматизация операций планирования закупок материалов.

В ближайшее время участники сотрудничества проведут совместные консультации по определению приоритетных направлений работы и серию совместных мероприятий для проработки технических и организационных вопросов.

Подписание меморандума продолжает курс ГИАП на цифровизацию и технологическое развитие.

В Красцветмете уже несколько лет активно внедряются технологии искусственного интеллекта (ИИ) в рамках цифровизации процессов. Компания расширяет применение ИИ и оптимизирует работы, повышает эффективность и снижает риски.

В 2025 году в компании «ЕвразИнжиниринг» тестировали возможности применения ИИ в рамках стратегии цифровизации инвестиционной деятельности. Среди инициатив, вошедших в пятилетнюю стратегию цифровизации, — тестирование ИИ, а также внедрение среды общих данных (СОД), системы автоматизированного проектирования и конструктора техзаданий на проектно-изыскательские работы.

Исполнительный директор дивизиона промышленных решений Красцветмета Владимир Осипенко:

«Для Красцветмета генИИ в проектировании это не просто тренд — это обязательство перед клиентами и партнёрами. Наша задача – сделать проектирование более доступным, быстрым, экономичным. Сообщения об успешных разработках коллег из других стран свидетельствуют, что проекты и расчеты искусственного интеллекта работают, а значит этот подход следует развивать. И наши совместные усилия, экспертиза, наработанная в каждой компании, понимание результатов станут подходящим основанием для развития ИИ в отрасли».

Генеральный директор ОАО «ГИАП» Артем Старовойтов отметил:

«Накопленные за 90 лет инженерной деятельности ОАО ГИАП опыт и данные могут служить основанием для развития более совершенных принципов проектирования. Развитие технологий генеративного искусственного интеллекта позволяет обобщать и успешно использовать большие массивы инженерных данных. Это поможет создать условия динамичного развития химической отрасли, существенно повысить эффективность инвестиций и ускорить оборачиваемость капитала».

Генеральный директор ООО «ЕвразИнжиниринг» Алексей Бережной:

«Мировая инжиниринговая отрасль переживает цифровую перестройку. Компании, которые не внедряют ИИ в проектирование сегодня, завтра столкнутся с неконкурентоспособностью. Мы осознанно выбираем путь инноваций: автоматизация позволяет нам сохранять лидерство в сроках, качестве и экономической эффективности проектов».

Справка:

Красцветмет — один из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов, а также технических изделий из них. Как технологическая компания Красцветмет предлагает решения и продукты для металлургии, газохимии, нефтехимии, химии и других отраслей промышленности.

ОАО «ГИАП» — российский лицензиар и лидер среди поставщиков технологий отрасли, специализирующийся на разработке технологий и оказании комплексной инжиниринговой поддержки производствам минеральных удобрений и переработки газа.

ООО «ЕвразИнжиниринг» — инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексных решениях для металлургической и горнодобывающей отраслей. Компания выполняет функции единый корпоративного центра проектно‑изыскательских работ компании ЕВРАЗ.