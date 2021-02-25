​В этом году форум и выставка «Безопасность и охрана труда – БИОТ-2021» пройдут с 13 по 15 октября в традиционном месте – на ВДНХ.

Благодаря отмене европейских мероприятий-конкурентов, юбилейный, 25-й БИОТ обещает стать самым крупным событием отрасли безопасности и охраны труда в Европе и СНГ в 2021 году.

В его работе примут участие:

представители органов власти всех уровней;

топ-менеджеры крупнейших предприятий-потребителей современного технологического оборудования, материалов для производства СИЗ;

руководители ведущих российских и иностранных производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты;

экспертов рынка охраны труда, промышленной и экологической безопасности, предприятий;

эксперты, представляющих смежные с СИЗ и охраной труда отрасли.

Организаторами БИОТ-2021 традиционно выступают Минтруд РФ и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»).

В 2020 году из-за пандемии форум и выставка впервые проходили онлайн. Даже в таком непривычном формате мероприятие собрало 46 700 участников из 35 стран. Всего на БИОТ-2020 состоялось более 170 мероприятий, на которых выступили свыше 400 спикеров.

Основу экспозиции выставки БИОТ 2021 составят тематические Аллеи и Салоны:

Аллея обуви;

Аллея обувных материалов и оборудования;

Аллея прессы;

Аллея работы на высоте и в ОЗП;

Аллея знаний и HR-технологий;

Салон технологий и оборудования для легкой промышленности;

Салон инноваций и IT-решений.

Посетителей и участников БИОТ 2021 ждет насыщенная деловая, образовательная и состязательная программы, например, Всероссийские соревнования по спасению и оказанию первой помощи. Молодежный блок деловой программы будет представлен конкурсом научно-исследовательских работ среди студентов и аспирантов и творческим конкурсом BIOT ART. Из новинок программы БИОТ 2021 можно отметить хакатон для программистов, IT-разработчиков и дизайнеров, задуманный с целью создания и внедрения новых технологий и цифровых решений в область охраны труда.