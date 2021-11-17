В период с 9 по 11 ноября 2021 года в отеле Hilton Garden Inn Moscow New Riga прошла XVI Этиленовая конференция. Организатором ежегодного мероприятия является компания ООО «ВНИИОС-наука».

Традиционно конференция имеет специализацию в области технологий, оборудования и проектирования в области газо- и нефтехимии и, поэтому, мероприятие привлекает широкий круг представителей нефтехимического бизнеса. В XVI конференции приняли участие руководители и специалисты инжиниринговых организаций, фирм-поставщиков оборудования, Лицензиаров – разработчиков технологических процессов, а также представители нефтехимических предприятий России и СНГ: СИБУР (в том числе Казаньоргсинтез и Нижнекамскнефтехим), Газпром, нефтехимических активов российских ВИНК (ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ), завода Полимир ОАО «Нафтан» (Белоруссия) и ПО «Азерихимия», которое входит в SOCAR (Азербайджан). В общей сложности площадка собрала более 100 представителей из более 40 компаний.

На открытии конференции Первый заместитель генерального директора – технический директор ООО «ВНИИОС-наука» Анатолий Ковешников рассказал о специализации и компетенциях компании, а также о состоянии отрасли производства мономеров и изменениях, произошедших в ней за 2019-2021 годы.

Генеральный директор ВНИИОС-наука Михаил Корнеев поделился с отраслевым сообществом подробностями о преобразованиях, которые в 2021 году произошли в компании, а также о векторе ее дальнейшего развития – расширении компетенций в инжиниринговом сегменте деятельности с акцентом на Базовое проектирование и усилении потенциала в части выполнения проектных работ полного цикла.

Деловая программа конференции включала доклады и конструктивные дискуссии в секциях, охватывающих все элементы современного этиленового производства: «Пиролиз», «Цифровизация», «Инжиниринг и оборудование», «Материалы и реагенты», «Эксплуатация и развитие нефтегазохимических предприятий».

Мероприятие прошло при спонсорской поддержке компаний ЛНХМ-Инжиниринг, SULZER, KBR, Clariant, Русармкомплект. Химическая техника – информационный партнер. Генеральным спонсором конференции выступила инжиниринговая компания Technip Energies, которая является мировым лидером в проектировании процессов, поставке оборудования и строительстве производств сжиженного природного газа, водорода, этилена и других технологиях. Представители Technip Energies выступили на конференции с общим докладом о своей компании, имеющихся технологиях и реализованных на территории СНГ проектах. Вместе с тем Technip Energies были представлены доклады о собственном специализированном программном обеспечении, а также опыте реализации проектов по реконструкциям печей пиролиза.

Сотрудники организатора конференции – ВНИИОС-науки – доложили о проектах, реализованных компанией за прошедшие два года, а также о собственном программном комплексе «Террасуг», который предназначен для математического моделирования процесса пиролиза углеводородного сырья.

Завершилась конференция докладами и активным обсуждением особенностей пуско-наладочных работ и эксплуатации, а также тенденций развития этиленовых производств. При этом активное участие приняли представители действующих нефтехимических предприятий. Всего на конференции прозвучало 23 доклада, каждый из них был встречен вопросами и активным обсуждением участниками. По уже сложившейся традиции, дискуссии и конструктивный диалог перетекали из рабочей части конференции в неформальное общение.

Программа мероприятия включала также развлекательную составляющую: после насыщенной рабочей части, в первый вечер участники сразились в интеллектуальной игре, а во второй – получили позитивные эмоции от неформального общения во время торжественного ужина.

По мере завершения конференции, ее участники выразили удовлетворение результатами, отметив насыщенную и актуальную деловую программу, а также комфортные условия и высокий уровень организации и безопасности мероприятия.