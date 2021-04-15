Основной площадкой юбилейной 25-й Международной специализированной выставки и делового форума «Безопасность и охрана труда – 2021» (БИОТ-2021) станет Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.

Даты проведения Выставки и Форума БИОТ-2021: 7-10 декабря 2021 г.

Выбор в пользу Экспоцентра обусловлен большим интересом к БИОТ, как к крупнейшей в России и Европе авторитетной международной выставке в области безопасности труда и производства средств индивидуальной защиты, а также ажиотажным спросом на выставочные площади со стороны потенциальных экспонентов, которыми располагает самый популярный выставочный объект столицы.

Также оргкомитет учел пожелания многолетних ключевых участников БИОТ, относительно транспортной и инфраструктурной доступности. Всеми этими преимуществами обладает выставочная площадка – Экспоцентр. Удачное расположение в живописном месте на берегу Москвы реки, соседство с комплексом зданий Правительства РФ, сложившаяся экосистема для приема большого количества гостей: отели, кафе, рестораны, удобные организованные пространства для переговоров и деловых встреч, и, конечно, международный престиж выставочной площадки.

БИОТ-2021 пройдет в 25-й раз. В работе юбилейного БИОТ-2021 примут участие руководители российского правительства, топ-менеджеры крупнейших предприятий промышленности, ведущих мировых компаний – производителей средств индивидуальной защиты, российские и зарубежные эксперты.

БИОТ помогает участникам наладить новые деловые контакты, продвинуть свою продукцию и услуги на международном рынке, а также получить ответы на актуальные вопросы, ознакомиться с передовым опытом в данной сфере, обменяться мнениями.

В 2019 году БИОТ, проходивший на ВДНХ, посетили более двадцати тысяч специалистов и профессионалов отрасли СИЗ и охраны труда из 45 стран мира. 450 компаний из 23 стран представили здесь более 100 тысяч изделий, товаров и услуг. Общая площадь выставки составила 16,5 тысяч квадратных метров.

В 2020 году в связи с распространением COVID 19, форум, впервые в своей истории, прошел в онлайн-формате и собрал 46 700 участников из 35 стран, среди которых США, Великобритания, Китай, Индия, Германия, Франция, Украина, Италия, Турция и др. Всего в рамках БИОТ- 2020 состоялось более 170 мероприятий. Свыше 400 спикеров выступили на конференциях деловой программы.

Организаторами БИОТ-2021 традиционно выступают Минтруд РФ и Ассоциация разработчиков, производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»), которая также является оператором выставки.

Участникам и гостям форума и выставки будут обеспечены самые комфортные условия для плодотворной работы. Основу экспозиции выставки составят: Аллея обуви, Аллея обувных материалов и оборудования, Салон технологий и оборудования для легкой промышленности, Аллея прессы (СМИ), Салон инноваций и IT-решений, Аллея знаний и HR-технологий, Аллея работы на высоте и в ОЗП (Аллея работы на высоте и в ограниченном замкнутом пространстве). Также на Выставке будет организована Зона Деловых переговоров — площадка прямой коммуникации с представителями крупнейших корпораций России.

Молодежный блок деловой программы будет представлен уже известным конкурсом научно-исследовательских работ среди студентов и аспирантов, а также творческим конкурсом BIOT ART.

Участие в Международной выставке БИОТ-2021 — это реальный шанс для российских предприятий увеличить объемы продаж, найти иностранных партнеров и заключить взаимовыгодные контракты.

Основная повестка и тематика деловой программы БИОТ-2021 будет сформирована в ближайшее время.

До встречи на БИОТ-2021

Сайт БИОТ-2021 – www.biotexpo.ru

Ассоциация СИЗ