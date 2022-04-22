Тематика конференции – актуальные вопросы поддержки промышленной инфраструктуры в современных условиях, успешные отечественные наработки в области автоматизации и цифровизации промышленных производств, повышение надежности и безопасности технологических процессов.

Ключевая особенность – многоотраслевое событие. К участию приглашены технические директора, главные инженеры, главные энергетики, главные механики, руководители служб автоматизации и эксплуатации крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса, нефтегазового комплекса, химической отрасли, энергетики, машиностроения.

Это первое офлайн мероприятие Российского инженерно-экспертного центра «555» в этом году. Онлайн мероприятия РИЭЦ 555 традиционно вызывают большой интерес у представителей заводов и эксплуатирующих организаций, так как аккумулируют и раскрывают самые актуальные вопросы обслуживания производственной инфраструктуры в современных непростых условиях.

Силовая преобразовательная электроника (преобразователи частоты, устройства плавного пуска, сервоприводы и сервомоторы, промышленные ИБП), промышленная автоматика (ПЛК, панели оператора, электроника станков с ЧПУ и промышленных роботов, устройства РЗА), насосное и компрессорное оборудование – большая часть эксплуатируемого на предприятиях оборудования – импортного производства. В ходе конференции будут затронуты вопросы адаптации к новым условиям и необходимые шаги для обеспечения бесперебойной работы оборудования и систем.

Формат конференции предполагает не только теоретическое представление, но и подробную практическую презентацию, с примерами работ и обсуждением в ходе круглых столов прикладных решений сложных задач, которые появляются перед предприятиями.

Цели мероприятия – создание межотраслевой площадки по выработке решений для адаптации и стабильной работы в современных условиях, поиск надежных партнеров и актуальных идей для обеспечения безаварийной работы промышленных производств.

Предлагаемые темы для обсуждения на предстоящем мероприятии:

ЭЛЕКТРОНИКА: ТОиР электроники промышленных производств; ремонт высокоточных станков и оборудования; решения для автоматизации технологических процессов и энергосистем; решения для защиты и бесперебойной работы систем и оборудования; вопросы аудита, тестирования и диагностики.

МЕХАНИКА: ТОиР промышленного оборудования и спецтехники, вопросы технического сервиса насосного и компрессорного оборудования в современных условиях.

СОФТ: автоматизация и цифровизация процессов ТОиР; системы мониторинга оборудования и систем; промышленный интернет вещей.

Постоянные участники мероприятий РИЭЦ555: Северсталь, ММК, Норильский Никель, УГМК, ЧТЗ, Лукойл, Газпром, Роснефть, Сибинтек, ЯНОС, Сибур, ФосАгро, Акрон, АЛРОСА и другие.

При поддержке: Национальной Ассоциации Участников Рынка Робототехники (НАУРР), ФГУП «НТЦ «Химвест» МИНПРОМТОРГА России.

Химическая техника – информационный партнер.

Приглашаем принять участие в мероприятии. В случае принятия положительного решения в отношении поддержки конференции, а также – выступления с докладом, просим связаться с Оргкомитетом (контакты ниже).

Адрес проведения: г. Санкт-Петербург, Конгресс-центр «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»,

пр. Медиков 3, корпус 5

Дата проведения: 23-24 июня 2022 года

Официальный сайт конференции: reec.ik555.ru

Координаты Оргкомитета:

+7 (812) 6456774

event@m-skipper.ru