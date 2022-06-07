С 24 по 27 мая на площадке ВДНХ ЭКСПО Уфа состоялось крупнейшее событие года – 30-я Юбилейная выставка-форум «Газ. Нефть. Технологии».

За годы своего проведения выставка вошла в число крупнейших событий нефтегазохимической сферы России и включена в деловой график руководителей крупнейших компаний отрасли.

Сегодня «Газ. Нефть. Технологии» – это одна из наиболее масштабных экспозиций в России, в рамках которой традиционно проходят презентации новых технологий и оборудования нефтегазохимического комплекса.

Выставка-форум в Уфе стала местом встречи ведущих экспертов отрасли. В торжественной церемонии открытия юбилейной выставки-форума «Газ. Нефть. Технологии» приняли участие Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан А.Г. Назаров, министр промышленности, энергетики и инноваций РБ А.Н. Шельдяев, заместитель Председателя Совета Министров, министр по инвестициям и внешней торговле Республики Каракалпакстан Б.С. Хабибуллаев, заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии В.В. Сизов, президент Союза нефтегазопромышленников России Г.И. Шмаль, генеральный директор ПАО АНК «Башнефть» А.Н. Лазеев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» А.Р. Лукманов, генеральный директор Башкирской выставочной компании А.В. Кильдигулова.

Премьер-министр правительства Андрей Назаров отметил, что эта выставка – визитная карточка Башкортостана, так как нефтехимическая и газовая отрасли являются основой экономики республики. Особое значение форум имеет в этом году, когда отмечается 90-летие башкирской нефти.

В ходе торжественной церемонии открытия в режиме телемоста был произведен запуск двух новых объектов.

Церемония промышленного пуска производства катализаторов гидрокрекинга прошла в режиме телемоста между Уфой и Стерлитамаком, где находится импортозамещающий завод ООО «РН-КАТ». Эта продукция позволит российским заводам нарастить объемы производства моторного топлива класса Евро-5.

Запуск газа в распределительный газопровод села Исянгулово Зианчуринского района также состоялся в прямом эфире. Протяженность объекта составила 19 километров, голубое топливо теперь поступает в 254 дома нового микрорайона.

Цифры выставки и форума:

250 компаний-участников из 35 регионов России, из них 138 крупных компаний отрасли, 205 постоянных участников и 45 компаний приняли участие впервые.

На стендах работало 1650 представителей компаний

12 300 кв.м. экспозиции

22 130 специалистов посетите

45 отраслевых мероприятий: панельные дискуссии, круглые столы, технические сессии, научно-практические конференции

431 спикер из 4 зарубежных стран (Республика Туркменистан, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Азербайджан) и 28 регионов и городов России

Участие в деловой программе 13 отраслевых объединений (ассоциаций и союзов) и 21 научного учреждения

5983 делегата деловой программы

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ

В ходе выставки на стенде «Газпром трансгаз Уфа» состоялось подписание Меморандума о взаимодействии между образовательными организациями и индустриальными партнерами: «Газпром трансгаз Уфа», «Газпром трансгаз Томск», «Газпром добыча Оренбург», «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» и «РГД переработка Салават» — управляющей организации ООО «Газпром нефтехим Салават», УГНТУ, УГАТУ, БашГУ, ТИУ (г.Тюмень), КНИТУ (г.Казань), Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Оренбургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

Также были заключены Соглашение о сотрудничестве между Постоянным представительством Республики Татарстан и Региональным объединением работодателей «Союз работодателей Республики Башкортостан» и Протокол о сотрудничестве между Иранской Нефтеперерабатывающей компанией Nik Yazs PPNY и Уфимским государственным нефтяным техническим университетом.

УЧАСТНИКИ ЭКСПОЗИЦИИ

Участниками экспозиции по традиции стали крупнейшие российские компании – лидеры нефтегазового комплекса страны.

Большинство экспонентов (82 %) – постоянные участники выставки, впервые выбрали уфимскую площадку для демонстрации своих достижений (18 %) участников. Несомненным преимуществом выставки «Газ. Нефть. Технологии» является то, что абсолютное большинство участников – производители.

С коллективными стендами на выставке были представлены: Республика Беларусь, Курганский кластер, а также впервые был представлен коллективный стенд Иркутской области.

На выставке была представлена масштабная экспозиция производителей из Республики Беларусь, организованная «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палатой – ОАО «Гродно Азот», ОАО «Завод горного воска», ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Белшина», ОАО «Сейсмотехника», ОАО «Лакокраска», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ООО «Белнефтехим-РОС».

На экспозиции выставки приняли участие предприятия нефтегазохимической отрасли Республики Башкортостан такие предприятия, как ПАО АНК «Башнефть», АО «Транснефть-Урал», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром нефтехим Салават», АО «Башкирская содовая компания», ПАО «Газпром газораспределение Уфа», АО «Башнефтегеофизика», ООО ООО «Салаватнефтехимпроект», ООО «ГИС Нефтесервис». ООО «ПКФ «ГЕО Инжиниринг», ООО «ИК «ИНТЭКО» и другие.

Все посетители отмечали необычайно красивую и оригинальную застройку площади выставки.

С уникальными стендами выступили компании ПАО АНК «Башнефть», АО «Транснефть-Урал», ООО «Салаватнефтехимпрект», ООО «Элемер-УФА», ООО «БИТУМ», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Арматурный завод Уфа», ООО «Завод Кортем Горэлтех», ООО «Крезол-Нефтесервис», ООО «Инженерный центр «АСИ» г.Кемерово, ООО «Газпром нефтехим Салават» и другие.

Впервые в уфимской экспозиции принимали участие ЗАО НИЦ «Инкомсистем», АО «Лабораторное оборудование и приборы», ООО «ЛПСервис», ООО «РословХиммаш», ООО «Газ-привод инжиниринг», ООО «ПромАрмСтрой», АО СКТБ «КАТАЛИЗАТОР», ООО «Производственно-Сервисная Компания», ГК ЭНЕРГИЯ, ООО ТПК «Полидэк», ООО «РКС-ЭНЕРГО», АО «СпецПромЭкспертиза»,ООО«СегментЭнерго Кабельный завод» и другие.

Новейшие разработки отечественного машиностроения были представлены на открытой площади перед ВК «ВДНХ-ЭКСПО», среди которых ООО «Газпром СПГ технологии», АО «РариТЭК Холдинг», ООО «Север-Трак», АО «Башнефтегеофизика», АО «Красный пролетарий», ООО «Гидроремсервис», АО «Заводоуковский машиностроительный завод», ООО «Автосбыт» и другие.

В рамках выставки, 25 мая, прошли целевые B2B-встречи участников экспозиции с представителями крупнейших нефтегазовых и промышленных предприятий Республики Башкортостан. В рамках переговоров проходили презентации продукции компаний, были заключены предварительные договора о поставках.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Центральным событием деловой программы стала стратегическая сессия «Нефтегазовый комплекс России: тренды развития, вызовы и прогнозы» с участием: Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Назарова А.Г., генерального директора ПАО АНК «Башнефть» Лазеева А.Н.; генерального директора

ООО «Газпром добыча Оренбург» Николаева О.А.; руководителя Дирекции по закупкам и управлению имуществом ПАО «ЛУКОЙЛ» Зац С.А.; генерального директора Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Иванова А.В.; председателя Совета «Ассоциация производителей и потребителей нефтегазохимической продукции», академика Казахстанской национальной академии естественных наук (Республика Казахстан) Сармурзиной Р.Г.; президента Союза производителей нефтегазового оборудования Радинского К.О.; директора Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук», член-корреспондент РАН Максимова А.Л.

Модератором сессии выступил российский журналист и телеведущий, президент Ассоциации «Глобальная энергия» С.Б. Брилёв.

Всего за 4 дня работы форума состоялось 45 деловых мероприятия, в которых приняло участие свыше 431 спикер из 28 городов России и 4 зарубежных стран (Республика Туркменистан, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Азербайджан). В деловой программе приняло участие 5983 делегатов.

Участие в деловой программе приняло участие 13 отраслевых объединений (ассоциаций и союзов)

и 21 научное учреждение.

Впервые на площадке форума-выставки состоялся просветительский проект «Газовый диктант», цель которого – повышение интереса подростков и молодежи к газовой отрасли, предоставление возможности получения дополнительных знаний и мотивация для последующего выбора профессии и карьеры в

ПАО «Газпром».

В день открытия форума прошло Первенство по бережливому производству среди предприятий химического комплекса #LEAN2022 ПС, с участием 4 команд из 4 городов России. Победитель – АО «БСК», г.Стерлитамак

Также на площадке мероприятий состоялись деловая игра для школьников и студентов «Газовый бизнес» и Международная студенческая олимпиада им. профессора К.Ф. Богатых по дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии», в которой приняло участие 22 студенческие команды из 14 городов и 8 ВУЗов.

ИНОСТРАННЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ

Официальная делегация Республики Каракалпакстан (Республика Узбекистан) во главе с Хабибуллаевым Бахытжаном Сагидуллаевичем, заместителем Председателя Совета Министров – Министром по инвестициям и внешней торговле Республики Каракалпакстан

Официальная делегация Республики Беларусь во главе с Сизовым Владимиром Васильевичем, Заместителем председателя концерна «Белнефтехим»

Исламская Республика Иран, Иранская Нефтеперерабатывающая компания Nik Yazs PPNY

Республика Казахстан, Совет «Ассоциации Производителей и потребителей нефтегазохимической продукции», Западно – Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана

Республика Азербайджан, Сумгаитский государственный университет

Республика Сербия, компания «НИС а.д. Нови Сад»

Китайская Народная Республика, Китайская логистическая компания «2012 КАРГО», г.Ченду, провинция Сычуань, КНР

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПОДДЕРЖКА

Организаторами мероприятия являлись Правительство РБ, Министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ, Башкирская выставочная компания при традиционной поддержке Министерства промышленности и торговли России и Министерства энергетики РФ.

Поддержку и содействие в проведении юбилейной выставки-форума «Газ. Нефть. Технологии» оказывали 13 ассоциаций и союзов, в мероприятиях деловой программы приняли участие 21 научное учреждение.

Выставка-форум проводилась в соответствии с Указом №832 Главы РБ Р.Ф. Хабирова о подготовке и проведении празднования в 2022 году 90-летия начала добычи первой башкирской нефти и Распоряжением Правительства РБ №424-р от 29 апреля 2022 г.

Технический партнер – компания «Мedia 02».

Официальный медиа-партнер РБК Уфа.

Генеральный радио-партнер – Спутник фм.

ОТЗЫВЫ О ВЫСТАВКЕ_ФОРУМЕ

Геннадий Шмаль, Президент Союза нефтегазопромышленников России:

На протяжении многих лет выставка в Уфе является серьезной площадкой для демонстрации новейших технологических процессов и оборудования нефтегазохимической отрасли, а также обсуждения актуальных научно-технических аспектов применения отечественных и зарубежных наукоемких технологий в нефтегазовом комплексе России, расширения делового партнерства и научно-технического сотрудничества.

Президент Союза производителей нефтегазового оборудования, К.О. Радинский:

На данной площадке я присутствую не первый раз. Наверное, это 5 год подряд. В этом году, как это юбилейный год, я увидел здесь больше компаний, больше стендов, намного больше оборудования, чем в прошлом году. Хотелось бы отметить и поздравить Башкортостан с таким знаменательным событием, как 90 лет башкирской нефти.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Курганской области Анна Агафонова:

Четыре курганских предприятия представляют регион на выставке-форуме в Уфе. Это завод “РТМТ”, предприятие “Сенсор”, ООО “Армтехстрой” и ООО “Армпромлит”. Мероприятие очень высокого уровня организации экспозиций и деловых встреч, поэтому является эффективным для работы и решения задач по развитию промышленного кластера региона в целом, и отдельных компаний в частности. Особенно актуально развитие курганского арматуростроения в условиях санкционного давления Запада.