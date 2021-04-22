В рамках деловой программы 20-й юбилейной международной выставки оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2021», которая пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 26 по 29 апреля, состоятся презентации экспонентов выставки, объединённые в тематические сессии. Они будут проходить в зале 3 павильона №2 в специально организованной зоне бизнес-презентаций.

В день открытия выставки, 26 апреля, при поддержке НП «Ассоциация «Электрокабель» и Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» состоится сессия «Силовые и контрольные проводники в нефте- и газодобыче». В нее будут включены восемь презентаций и семинар Алюминиевой Ассоциации на тему: «Алюминиевые решения для нефтегазовой отрасли». Модераторами сессии выступят Максим Третьяков, генеральный директор ООО «Элкат» (ГК «Москабельмет»), президент Ассоциации – председатель правления международной ассоциации «Электрокабель», Павел Моряков, генеральный директор ЗАО «МКМ» (ГК «Москабельмет»), глава отраслевого сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации России и Александр Гусев, руководитель медиа-холдинга «РусКабель, член Научно-технического совета по развитию электротехнической и кабельной промышленности, член Межведомственного координационного совета по вопросам развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности при Министерстве промышленности и торговли РФ.

27 и 28 апреля в рамках сессии «Современные тенденции развития нефтедобывающей отрасли» состоятся 19 презентаций экспонентов выставки и конференция Московского института нефтегазового бизнеса на тему: «Современные тенденции развития нефтегазового бизнеса: инновационные стратегии, цифровая трансформация, повышение операционной эффективности нефтяных компаний».

В зоне бизнес-презентаций свои инновационные решения представят компании ООО «СТАБКАБ», ООО «Холдинг «Кабельный Альянс», ООО «Томсккабель», ГК CRES, ООО «ПромХимТех», ООО «ССТэнергомонтаж», ООО «Рокстэк РУ», Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия», «ТОТАЛ ВОСТОК», ООО «НТА-Пром», Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH, ООО «КРОНЕ Инжиниринг», ООО «Химпром», АО «Теккноу», «ЛафаржХолсим Россия», ОАО «Волгограднефтемаш», Spraying Systems Co., ООО «Системы нефть и газ», Московский институт нефтегазового бизнеса, АО «ОДК – Газовые турбины», ООО «ТК МАШ», Национальный центр содействия достижению углеродной нейтральности «Ансельм», HQTS Ltd. China.

Зона бизнес-презентаций будет открыта для посетителей и экспонентов выставки с 26 по 28 апреля, с 11:00 до 17:00.

Важным мероприятием деловой программы выставки «Нефтегаз» станет также конференция «Взаимодействие науки, образования и бизнеса в области нефти и газа», организованная АО «Экспоцентр» при поддержке РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Ассоциации «Российский национальный комитет мирового нефтяного совета по организации и проведению мировых нефтяных конгрессов».

Участники конференции обсудят задачи по подготовке специалистов в нефтегазодобывающем комплексе, вопросы цифровизации ТЭК, энергоперехода. Спикеры расскажут о роли женщин в науке, промышленности и подготовке специалистов, опыте ведения международных магистерских программ и международной работы студенческой секции общества инженеров-нефтяников, о международном сотрудничестве в подготовке отраслевых кадров.

Деловая программа «Нефтегаз-2021»: https://www.neftegaz-expo.ru/ru/events/

Выставка работает 26–28 апреля с 10.00 до 18.00, 29 апреля – с 10.00 до 16.00. Официальное открытие состоится 26 апреля, 12.00, павильон № 1.