24-я международная выставка химической промышленности и науки «Химия-2021» будет проходить в новом формате для оперативного решения задач участников выставки до начала общероссийских выходных.

Выставка откроется в понедельник, 25 октября, в 12:00. Каждый день она будет работать на два часа дольше обычного – до 20:00. 27 октября – до 18.00.

На территории ЦВК «Экспоцентр» будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора и ВОЗ.

Мы сделаем все возможное, чтобы выставка прошла с максимальной пользой для экспонентов и посетителей.

Пресс-служба АО «Экспоцентр»