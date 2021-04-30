28 апреля 2021 года состоялась Пятая техническая онлайн сессия дискуссионного клуба SCIF «Цифровизация производств химических предприятий».

География трансляции онлайн сессии расширилась до стран Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока и Западной Европы, охватив 65 производственных предприятий из 25 стран: Австралии, Азербайджана, Алжира, Бангладеша, Беларуси, Болгарии, Грузии, Египта, Индонезии, Индии, Испании, Казахстана, Литвы, Нигерии, Пакистана, Польши, России, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Хорватии и Чехии. Более 230 представителей химических заводов стали активными участниками дискуссий по инновационным подходам внедрения цифровых технологий на производствах. Ознакомиться с докладами на русском и английском языках по новейшим технологическим решениям для оптимизации работы предприятий и задать вопросы спикерам смогли свыше 350 зрителей прямой трансляции.

Благодаря задействованию высококачественного синхронного перевода была решена проблема языкового барьера между участниками онлайн сессии.

Первый блок программы был представлен компанией Haldor Topsoe, которая презентовала систему цифровых услуг ClearView™ для повышения эффективности работы химических производств. Доклад вызвал оживленный интерес аудитории и активные дискуссии по ключевым моментам внедрения данной разработки.

Lisa Krumpholz, Руководитель отдела продаж Navigance (группа компаний Clariant) поделилась стратегиями реализации потенциала цифровизации на предприятиях химического комплекса, основываясь на многолетнем опыте компании.

Директор компании Sprana Миндаугас Степонавичус представил доклад о процессно-аналитических технологиях для анализа и мониторинга производственных процессов, продемонстрировав образцы разработок.

Отдельный блок программы был посвящен докладу Лотара Гилленкирха, Начальника сервисного отдела HAVER & BOECKER NIAGARA. Спикер представил новейший инструмент цифрового контроля работы вибрационных грохотов – PULSE Condition Monitoring и ответил на все интересующие вопросы аудитории о тонкостях его применения.

В завершение мероприятия приглашенный гость из Индии Dinesh Pratap Singh, исполнительный вице-президент SMARTCHEM TECHNOLOGIES LIMITED, детально осветил подход компании для достижения максимальной отдачи от цифровизации в производственных процессах химической отрасли.

Спонсоры и Партнеры Пятой технической онлайн сессии SCIF:

Генеральный спонсор – TÜV SÜD ;

; Платиновый спонсор – ОАО «Красцветмет» ;

; Золотые спонсоры – SOLEX Thermal Science и Begg Cousland Envirotec Ltd. ;

и ; Генеральный производственный партнер – АО «Uzkimyosanoat» ;

; Технологический партнер – thyssenkrupp Industrial Solutions ;

; Стратегический партнер – ООО «ТМС РУС» ;

; Научный партнер – МГУ им. М. В. Ломоносова ;

; Медиа партнеры – журнал «Химическая техника» и EXPOQUIMIA.

Компания SCIF Congress всегда открыта к различным формам взаимодействия с компаниями, желающими представить свои разработки широкому кругу аудитории.

Контакты для связи:

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