Одно из самых авторитетных бизнес-событий в сфере нефти и газа состоится в Санкт-Петербурге в одиннадцатый раз: Петербургский международный газовый форум пройдет с 13 по 16 сентября 2022 года.

ПМГФ-2022 соберет ведущих экспертов, чтобы обсудить стоящие перед отраслью задачи, выйти на новые совместные инициативы и определить дальнейшие пути развития нефтегазовой отрасли.

Ежегодно на мероприятии поднимаются вопросы, актуальные не только для России, но и для всех государств, где нефть и природный газ являются основными энергоносителями. Форум постоянно расширяет спектр обсуждаемых тематик и экспонируемых разработок от ведущих отечественных и зарубежных производителей. Петербургский международный газовый форум является местом активного диалога бизнеса и власти, одновременно выступая индикатором изменений в российской нефтегазовой отрасли.

В основе деловой программы ПМГФ-2022 – двадцать тематических направлений. Программа охватит все направления отрасли: от геологоразведки и газодобычи до транспортировки, потребления и переработки. Особое внимание эксперты уделят импортозамещению в нефтегазовой промышленности. Широкое освещение получат экологическая повестка, технологические разработки с использованием искусственного интеллекта, вопросы работы с персоналом. Помимо традиционных тем, будут затронуты новые актуальные вопросы, среди которых добыча газа в арктической зоне, подземное хранение газа, укрепление газового диалога между Россией и странами Азии и другие.

Главным событием Петербургского международного газового форума станет Пленарное заседание «Газовая отрасль России: приоритеты развития в новых условиях» с участием представителей ключевых нефтегазовых компаний.

В павильонах Экспофорума развернется масштабная экспозиция технологий, оборудования и услуг для отрасли: Международная специализированная выставка «InGAS Stream 2022 – Инновации в газовой отрасли», Корпоративная экспозиция «Импортозамещение в газовой отрасли», Международная специализированная выставка «Газомоторное топливо», Международная специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО». В этом году в рамках ПМГФ пройдет Международная выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа OMR 2022. Интеграция OMR 2022 в Петербургский международный газовый форум позволит мероприятию стать еще более содержательным, продемонстрировать потенциал российской и мировой практик в освоении морских энергетических ресурсов.

Участие в Форуме подтвердили «Газпром», Группа ГМС, Объединенная металлургическая компания, «Газпром бурение», «Космос-Нефть-Газ», «Газпром межрегионгаз», «Северсталь», Салаватский катализаторный завод, Концерн ВКО «Алмаз – Антей», Трубная металлургическая компания, «Вега-ГАЗ», Загорский трубный завод, Завод «РУМО» и другие. Традиционно в Петербургском международном газовом форуме примут участие не только крупные нефтегазовые компании, но и представители органов власти из российских регионов. Свое участие уже подтвердили представители Челябинской, Томской, Астраханской областей, делегации из Татарстана, Коми, Башкортостана и Пермского края.

Будущие лидеры отрасли и первые лица мировых нефтегазовых компаний по традиции проведут встречу в рамках Молодежного дня – уникального проекта, позволяющего студентам продемонстрировать свежий взгляд на будущее отрасли, а компаниям-партнерам – получить доступ к лучшим молодым талантам со всего мира. Участники проекта поделятся инновационными идеями и решениями в сфере энергетики, сформируют новое видение дальнейшего развития ТЭК.

Ведущие отраслевые ассоциации, научные институты и аналитические центры, представители профильных министерств и ведомств России уже проявили заинтересованность в участии в ПМГФ-2022. Форум не только дает возможность делиться бесценным опытом, но и укрепляет имидж российского ТЭК, дает новый импульс для привлечения инвестиций в российскую экономику.

В 2021 году Петербургский международный газовый форум продемонстрировал эффективность нового формата деловых мероприятий: сочетание онлайн- и офлайн-встреч обеспечило мощную синергию и увеличение охвата

аудитории в условиях пандемии. За четыре дня состоялось более 70 дискуссий, заседаний, презентаций и круглых столов с первыми лицами крупнейших российских и иностранных компаний, а также представителями органов государственной власти. Свыше 30% мероприятий деловой программы прошло с участием международных экспертов из Бельгии, Швейцарии, ОАЭ, Индии, Индонезии, Бразилии, Австралии, Казахстана, Нигерии, США, Норвегии, Канады, Нидерландов, Германии, Иордании, Франции, Великобритании.

Форум посетили 13 тысяч участников из 27 стран мира. В рамках выставочной программы 470 компаний представили новейшие разработки для газовой отрасли. Работу ПМГФ-2021 освещали более 100 СМИ.

Подробнее – на официальном сайте Форума: www.gas-forum.ru.