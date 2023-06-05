Ежегодно российские и зарубежные производители и поставщики демонстрируют специалистам на выставке PCVExpo широкий выбор промышленного насосного и компрессорного оборудования, трубопроводной арматуры, приводов и двигателей.

В рамках деловой программы выставки состоится Научно-практическая конференция «Конструкторские и технологические инновации в арматуростроении» и Международная научно-техническая конференция ECOPUMP-RUS’2023 «Энергоэффективность и инновации в насосостроении».

Свое участие в выставке уже подтвердили Baldor-Tech Co., Ltd, CNP Rus, Elan Industrial, Kailde Valve, Harrison, Source Pumps&Systems, Unipump, «Анод», «Берг», «Группа ГМС», Краснодарский компрессорный завод («ККЗ»), «Новые технологии энергомашиностроения» («НТЭ»), «Ольмакс», «Сибирский электротехнический завод», «Хансе», «Центр комплектации оборудованием», «Флоу-Технолоджис» и многие другие компании.

PCVExpo 2022 посетили 4 140 руководителей и отраслевых специалистов известных компаний — конечных заказчиков насосного и компрессорного оборудования: «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Обуховский завод», «Калужский турбинный завод», «Водоканал», «Северсталь», «ЯМАЛ СПГ», «НИИ Транснефть», «Мосводоканал», «Мосэнергосбыт», «РусАтомЭкспертиза», «Мозырский НПЗ» и других.

Показатели качества посетительской аудитории выставки PCVExpo 2022:

количество целевых посетителей выставки PCVExpo возросло на 122%;

количество посетителей из расчета на 1 компанию-участникаувеличилось на 100%;

доля топ-менеджеров достигла 57%;

количество специалистов, влияющих на принятие решений о закупках, возросло на95%.

Участвуя в PCVExpo 2023 в качестве экспонента, вы получите возможность решить ряд бизнес-задач:

заключить выгодные контракты, проведя максимальное число переговоров за 3 дня работы на стенде;

увеличить количество теплых и горячих клиентов, демонстрируя свое оборудование более 4000 отраслевым специалистам;

выйти на новые каналы сбыта текущего ассортимента выпускаемой продукции;

выбрать лучшее решение для развития продаж насосного и компрессорного оборудования;

получить знания, необходимые для дальнейшего усовершенствования вашего продукта и повышения продаж.

Сэкономьте время на поиск новых клиентов, приняв участие со стендом в выставке PCVExpo 2023!

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Организатор:

MVK | Международная выставочная компания

+ 7 (495) 252 11 07

e-mail: pcvexpo@mvk.ru

https://www.pcvexpo.ru/