Ежегодно российские и зарубежные производители и поставщики демонстрируют специалистам на выставке PCVExpo широкий выбор промышленного насосного и компрессорного оборудования, трубопроводной арматуры, приводов и двигателей.
В рамках деловой программы выставки состоится Научно-практическая конференция «Конструкторские и технологические инновации в арматуростроении» и Международная научно-техническая конференция ECOPUMP-RUS’2023 «Энергоэффективность и инновации в насосостроении».
Свое участие в выставке уже подтвердили Baldor-Tech Co., Ltd, CNP Rus, Elan Industrial, Kailde Valve, Harrison, Source Pumps&Systems, Unipump, «Анод», «Берг», «Группа ГМС», Краснодарский компрессорный завод («ККЗ»), «Новые технологии энергомашиностроения» («НТЭ»), «Ольмакс», «Сибирский электротехнический завод», «Хансе», «Центр комплектации оборудованием», «Флоу-Технолоджис» и многие другие компании.
PCVExpo 2022 посетили 4 140 руководителей и отраслевых специалистов известных компаний — конечных заказчиков насосного и компрессорного оборудования: «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Обуховский завод», «Калужский турбинный завод», «Водоканал», «Северсталь», «ЯМАЛ СПГ», «НИИ Транснефть», «Мосводоканал», «Мосэнергосбыт», «РусАтомЭкспертиза», «Мозырский НПЗ» и других.
Показатели качества посетительской аудитории выставки PCVExpo 2022:
- количество целевых посетителей выставки PCVExpo возросло на 122%;
- количество посетителей из расчета на 1 компанию-участникаувеличилось на 100%;
- доля топ-менеджеров достигла 57%;
- количество специалистов, влияющих на принятие решений о закупках, возросло на95%.
Участвуя в PCVExpo 2023 в качестве экспонента, вы получите возможность решить ряд бизнес-задач:
- заключить выгодные контракты, проведя максимальное число переговоров за 3 дня работы на стенде;
- увеличить количество теплых и горячих клиентов, демонстрируя свое оборудование более 4000 отраслевым специалистам;
- выйти на новые каналы сбыта текущего ассортимента выпускаемой продукции;
- выбрать лучшее решение для развития продаж насосного и компрессорного оборудования;
- получить знания, необходимые для дальнейшего усовершенствования вашего продукта и повышения продаж.
Сэкономьте время на поиск новых клиентов, приняв участие со стендом в выставке PCVExpo 2023!
Организатор:
MVK | Международная выставочная компания
+ 7 (495) 252 11 07
e-mail: pcvexpo@mvk.ru