В заводоуправлении КАО «Азот» состоялось открытие диспетчерского пункта по охране труда и промышленной безопасности. Новый пункт диспетчерского управления производством создан для обеспечения безопасности сотрудников кемеровского химического предприятия.

Концептуальная модель нового диспетчерского пункта по охране труда и промышленной безопасности КАО «Азот» была разработана в июле 2020 года. Основная цель нового проекта — создание культуры безопасности и мониторинг работ на предприятии. Организация нового диспетчерского пункта на «Азоте» была проведена в кратчайшие сроки — в течение трёх недель проведены ремонтные работы, закуплены панели, а также выведены все параметры.

Оборудование диспетчерского пункта включает необходимые средства контроля — панели для наблюдения, к которым подключены 60 камер, средства связи, а также компьютерную технику. Камеры расположены в разных цехах предприятия, таких как цех газового сырья, аммиак-1, аммиак-2, цех карбамида, цех № 15, производство капролактама, и отображают все ключевые объекты — сливо-наливные эстакады, технические помещения, а также открытые площадки, где проводятся ремонтные работы. Всего же на территории «Азота» расположены более 300 камер, большая часть из них задействована в части безопасности объекта и соблюдения объектового режима.

— Основная задача сотрудников нового диспетчерского пункта — следить за тем, как на различных площадках завода соблюдаются все необходимые меры безопасности при проведении тех или иных видов работ, — прокомментировал заместитель генерального директора по промышленной и экологической безопасности КАО «Азот» Сергей Герасимов. — Специалисты по охране труда будут контролировать наличие у работников средств индивидуальной защиты, правильность выполнения ими ремонтных работ, а также наблюдать за подготовкой рабочих мест под проведение огневых работ. В случае выявления нарушителя мы должны будем сначала работника предупредить, объяснить ему, что он делает неправильно. Если же сотрудник будет повторно или в третий раз совершать одни и те же нарушения, то к нему будут применяться уже другие меры воздействия.

Всего в новом диспетчерском пункте будут работать два специалиста по охране труда, один сотрудник будет вести контроль за камерами, другой — следить за соблюдением мер безопасности непосредственно на площадках. В дальнейшем к новому диспетчерскому пункту будут подключены блок пожарной сигнализации, блок установок газового анализа, а также докуплены специальные информативные камеры, которые смогут автоматически определять, соблюдает ли работник требования охраны труда и применяет ли те или иные средства индивидуальной защиты на рабочем месте.