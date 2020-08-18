В последнее время вокруг того, сколько образуется диоксинов при работе МСЗ, развернулась широкая дискуссия. В целях оценки достоверности образования диоксинов при эксплуатации МСЗ (мощность 700 тыс. т/год) предлагаем принять участие в расчете образования диоксинов методом последовательного приближения от верхней максимальной границы.

Всех ученых и специалистов по теме просим прислать нам свои ответы на следующие вопросы:

На 1 этапе определить максимально возможные значения образования диоксинов, исходя из материального баланса реагирующих веществ (хлорорганических соединений). В расчете предлагается под хлорорганическими соединениями рассмотреть наиболее распространенные пластики, применяемые для упаковки, при этом выбрать для дальнейших расчетов пластик, формирующий наибольшее и наименьшее значение по образованию диоксинов. Затем последовательно приближая верхнюю границу с учетом факторов протекания реакции, распределения диоксинов в реакционной массе, а также с учетом мероприятий по снижению диоксинов (дополнительные химические реакции и физическая иммобилизация), установить расчетные значения образования диоксинов, отвечающие строгим условиям протекающих реакций (оценочно достижимым) и нестрогим условиям протекания в реакции (заявленным в проекте).

Для этого просим вас дать свои ответы на следующие вопросы:

Исходя из массы хлорорганических соединений 100 тыс. т, какое максимально возможное количество диоксинов может образоваться в результате окисления кислорода во всем диапазоне температур при неограниченном временем протекании химической реакции (далее – абсолютно максимальное значение)? Исходя из массы хлорорганических соединений 100 тыс. т, какое наиболее вероятное количество диоксинов может образоваться в результате окисления кислорода во всем диапазоне температур при неограниченном времени протекания химической реакции с учетом образования иных веществ (далее – максимальная неограниченная по времени реакция)? Исходя из массы хлорорганических соединений 100 тыс. т, какое наиболее вероятное количество диоксинов может образоваться в результате окисления кислорода во всем диапазоне температур при ограниченном времени протекания химической реакции, соответствующем заявленным в проекте технологическим решениям, с учетом образования иных веществ (далее –максимальная расчетная реакция)? Исходя из массы хлорорганических соединений 100 тыс. т, какое наиболее вероятное количество диоксинов может образоваться в результате окисления кислорода во всем диапазоне температур при ограниченном времени протекания химической реакции, заявленном в проекте, с учетом образования иных веществ (далее – максимальная заявленная реакция)? *Во всех выше указанных случаях рассматривается образование диоксинов без учета мероприятий по снижению, во всем объеме реагирующего вещества. Каково массовое распределение диоксинов при максимальной расчетной реакции (см. пункт 3) в общем объеме реагирующих масс в распределении: 200 тыс. т – твердый шлак, 20 тыс. т – летучая зола, 480 тыс. т – летучие соединения? Каково массовое распределение диоксинов при максимальной заявленной реакции (см. пункт 4) в общем объеме реагирующих масс в распределении: 200 тыс. т – твердый шлак, 20 тыс. т – летучая зола, 480 тыс. т – летучие соединения? Какая доля диоксинов, поступающая с летучей золой при максимальной расчетной реакции, иммобилизуется исходя из расчетных возможностей заявленных в проекте технологических решений? Какая доля диоксинов, поступающая с летучей золой при максимальной расчетной реакции, иммобилизуется исходя из декларируемых в проекте данных? Какая доля диоксинов, поступающая с летучей золой при максимальной заявленной реакции, иммобилизуется исходя из расчетных возможностей заявленных в проекте технологических решений? Какая доля диоксинов, поступающая с летучей золой при максимальной заявленной реакции, иммобилизуется исходя из расчетных возможностей декларируемых в проекте технологических решений? Какой объем снижения диоксинов, поступающих с летучими соединениями при максимальной расчетной реакции, обеспечивается благодаря дополнительным химическим реакциям, заявленным в проекте, исходя из расчетных возможностей, заявленных в проекте технологических решений? Какой объем снижения диоксинов, поступающих с летучими соединениями при максимальной расчетной реакции, обеспечивается благодаря дополнительным химическим реакциям, заявленным в проекте, из декларируемых в проекте данных? Какой объем снижения диоксинов, поступающих с летучими соединениями при максимальной заявленной реакции, обеспечивается благодаря дополнительным химическим реакциям, заявленным в проекте, исходя из расчетных возможностей заявленных в проекте технологических решений? Какой объем снижения диоксинов, поступающих с летучими соединениями при максимальной заявленной реакции, обеспечивается благодаря дополнительным химическим реакциям, заявленным в проекте, исходя из расчетных возможностей декларируемых в проекте технологических решений?

Вопросы предложил эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко.

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