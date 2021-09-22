Мероприятие пройдет 7 октября с 12.00 до 13.30 (МСК).
В рамках пленарного заседания «Природный газ: новые вызовы и решения в глобальной энергетике» участники обменяются мнениями о наиболее актуальных трендах развития рынка природного газа, обсудят перспективы международного партнёрства в газовой отрасли.
С докладами выступят:
- Алексей Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром»;
- Жан-Мари Доже, Председатель Мирового энергетического совета;
- Клаус-Дитер Маубах, Главный исполнительный директор компании «Юнипер СЕ»;
- Альфред Штерн, Председатель Правления, Главный исполнительный директор компании «ОМВ АГ»;
- Маартен Ветселаар, Директор по газовому бизнесу и новым источникам энергии, Член Исполнительного комитета компании «Ройял Датч Шелл плс»;
- Джо М. Канг, Президент Международного газового союза.
Модератор заседания – Сергей Брилев, Президент Ассоциации «Глобальная энергия».
Ждем Вас в Экспофоруме с 5 по 8 октября!
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