Мероприятие пройдет 7 октября с 12.00 до 13.30 (МСК).

В рамках пленарного заседания «Природный газ: новые вызовы и решения в глобальной энергетике» участники обменяются мнениями о наиболее актуальных трендах развития рынка природного газа, обсудят перспективы международного партнёрства в газовой отрасли.

С докладами выступят:

Алексей Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром»;

Жан-Мари Доже, Председатель Мирового энергетического совета;

Клаус-Дитер Маубах, Главный исполнительный директор компании «Юнипер СЕ»;

Альфред Штерн, Председатель Правления, Главный исполнительный директор компании «ОМВ АГ»;

Маартен Ветселаар, Директор по газовому бизнесу и новым источникам энергии, Член Исполнительного комитета компании «Ройял Датч Шелл плс»;

Джо М. Канг, Президент Международного газового союза.

Модератор заседания – Сергей Брилев, Президент Ассоциации «Глобальная энергия».

Ждем Вас в Экспофоруме с 5 по 8 октября!

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