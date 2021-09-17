Приглашаем принять участие в III международной практической конференции «КОРРУСХЕМ: современные технологии защиты от коррозии в химической и нефтегазовой промышленности», которая состоится 28 октября 2021 года в смешанном формате в рамках выставки «Химия-2021».

Итоги проведения предыдущих конференций доступны по ссылкам: 2020, 2019.

По многочисленным просьбам участников в этом году упор сделан на освещение тем, связанных с применением ингибиторов коррозии. Ключевым партнером конференции выступил Тамбовский государственный технический университет (конференция проводится на его базе).

28 октября в рамках II Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы электрохимии, экологии и защиты от коррозии», посвященной памяти Заслуженного деятеля науки и техники РФ, профессора Вигдоровича В.И., состоится практический день. Запланирована онлайн-трансляция докладов в рамках деловой программы Международной выставки «ХИМИЯ-2021».

Предварительная программа

11.00 Открытие. Приветственное слово

Блок 1. Вопросы оптимизации технологических процессов защиты от коррозии

11.10 «Коррозия и подготовка поверхностей в промышленности: история и взгляд в будущее». Алик Гройсман, Технион (Израильский Технологический Институт), Хайфа, Израиль.

11.50 «Совершенствование комплекса испытаний по оценке условий внутренней коррозии для защиты объектов добычи газа». Д.Н.Запевалов, Р.К. Вагапов , К.А. Ибатуллин, ООО «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий Газпром ВНИИГАЗ».

Блок 2. Условия эксплуатации стального оборудования и возможности применения способов коррозионной защиты

12.20 «Сероводородная коррозия и защита оборудования в газовой промышленности». Справочное руководство, Л.С. Моисеева, А.П. Макаров , Московская академия архитектуры (МАРХИ). Научно-исследовательская лаборатория.

12.40 «Анализ процесса деградации прочностных характеристик феррито-перлитных сталей трубного сортамента под воздействием катодного водорода и рабочего давления в трубопроводе», В.И. Хижняков, А.В. Негодин, Томский государственный архитектурно-строительный университет.

Перерыв 13-14.00

Блок 3. Ингибиторы коррозии металлов

14.00 «Полифункциональные свойства ингибиторов сероводородной коррозии стали серий «ИНКОРГАЗ» и «АМДОР», Л.Е. Цыганкова, ТГУ им Г.Р. Державина, Тамбов.

14.20 «Смесь октадециламина и бензотриазола, как универсальный камерный ингибитор коррозии», Гончарова О.А., Андреев Н.Н., Лучкин А.Ю., ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН.

14.40 «Защитное действие производных имидазолов при кислотной коррозии низкоуглеродистой стали», А.Г. Бережная, Южный федеральный университет, Россия, г. Ростов-на-Дону.

15.00 «Стабилизация супергидрофобных слоев органических ингибиторов на поверхности алюминиевых сплавов», А.М. Семилетов , Ю.И. Кузнецов, ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН.

15.20 «Подбор ингибиторов для грунтовки на основе стирол-акриловой дисперсии АКРАТАМ AS 07.1», А.А. Урядников, ТГУ им Г.Р. Державина, Тамбов.

15.40 «Некоторые коррозионные проблемы в сельскохозяйственном производстве и пути их решения», Л. Г. Князева , А.И. Завражнов, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», Тамбов.

Время проведения: с 11 до 16.00. Перерыв с 13 до 14.00.

Место проведения: Павильон №8, конференц-зал, «Экспоцентр», Краснопресненская наб., 14.

Делегатское участие бесплатно, регистрация обязательна.

Памятка для прохода на выставку:

Чтобы пройти на выставку надо получить бесплатный электронный билет на сайте: https://www.chemistry-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=step1

По вопросам участия: info@chemtech.ru или по тел. +7 (812) 6456774.

По вопросам размещения рекламы в рамках конференции (вложения в материалы участников, установка баннеров, рекламные буклеты в зоне регистрации): pr@chemtech.ru, тел. +7 (812) 6456774