В конце октября компания ВНИИОС-наука проведет в Подмосковье Российскую Этиленовую конференцию. Мероприятие традиционно соберёт ведущих представителей нефтехимических производств, разработчиков технологий, проектировщиков, изготовителей и поставщиков высокотехнологичного оборудования, которые активно работают в России и странах СНГ.

Этиленовая конференция, как всегда, ориентирована на обсуждение организационных, технических и технологических вопросов в области эксплуатации производств, инжиниринга, внедрения современных технологий и оборудования, а также мероприятие является удобной площадкой для расширения и укрепления деловых контактов.

Сложившаяся геополитическая и экономическая ситуация вызывала серьезные изменения в отрасли производства мономеров, динамика которых требует регулярной актуализации подходов и способов решения как текущих, так и стратегических задач. Основным акцентом Этиленовой конференции 2023 года является обсуждение способов адаптации ключевых отраслевых игроков к новым условиям, формирование путей дальнейшего развития предприятий, а также определение возможностей, которые предоставляет текущая конъюнктура.

Конференция пройдет с 24 по 26 октября в Московской области на территории гостиницы PALMIRA GARDEN HOTEL & SPA.

Организатором ежегодной Российской Этиленовой конференции, которая в 2023 году будет проходить восемнадцатый раз, является компания ВНИИОС-наука – российский лицензиар в области получения базовых мономеров. Стратегическим партнером конференции выступает инжиниринговая компания ЛНХМ-Инжиниринг. Спонсором мероприятия является ООО «ГЛ Инжиниринг» – российский проектный институт, который осуществляет полный комплекс работ по проектированию высокотехнологичных объектов глубокой переработки углеводородного сырья.

Подробную информацию о мероприятии можно получить на сайте конференции.