Место проведения: конгресс-отель «Санкт-Петербург» (Пироговская наб., 5/2)
Одна из ключевых задач, стоящих перед международным сообществом нефтегазодобывающих и перерабатывающих компаний, – разработка сложных, зачастую нестандартных подходов к вопросам повышения надежности оборудования и защите материалов от агрессивного воздействия эксплуатационных условий.
Этим вопросам была посвящена международная конференция «Коррозия в нефтегазовой отрасли 2019». Конференция стала знаковым событием в международной повестке и вошла в перечень официальных мероприятий Европейской Федерации Коррозии. Более 350 участников из 20 стран, 130 докладов, а также широкая поддержка со стороны крупнейших международных представителей науки и промышленности подтверждают потребность отрасли в ежегодном проведении данного мероприятия.
Оргкомитетом принято решение о переносе II Международной Конференции «Коррозия в нефтегазовой отрасли» на май 2021 пройдет, в которой организаторами предусмотрено еще большее количество деловых мероприятий с возможностью рассказать о своих решениях и обсудить актуальные отраслевые задачи в кругу международного профессионального сообщества.
Предстоящая конференция, организованная Санкт-Петербургским Политехническим университетом Петра Великого совместно с обществом инженеров-коррозионистов NACE International, будет посвящена вопросам надежности оборудования объектов нефтегазовой и нефтехимической индустрии. Ученые, специалисты и инженеры разных стран расскажут о последних технологиях в области различных способов антикоррозионной защиты (включая антикоррозионные, лакокрасочные покрытия, применение ингибиторов), инновационных материалах для капитального строительства инфраструктуры Арктики, шельфа, подходах к мониторингу и изучению механизмов коррозии.
Работу конференции предполагается разделить на секции по следующим тематикам:
- Строительство и эксплуатация скважин
- Трубопроводный транспорт
- Коррозия на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях
- Покрытия и ингибиторы
- Катодная защита
- Механизмы коррозии и методы испытаний
- Анализ причин разрушения
- Коррозия в морских условиях
- Инфраструктура
Среди постоянных участников Конференции – ПАО «Газпром», ПАО «Газпромнефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», Северсталь, НОВАТЭК, Башнефть, Казмунайгаз, НИИ, отраслевые, проектные институты, университеты, производители оборудования и материалов.
Научные труды, представленные на конференции, будут опубликованы в журнале, индексируемом в Scopus и Web of Science.
II Международная Конференция «КОРРОЗИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»
Точные даты конференции 2021 будут объявлены осенью.
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