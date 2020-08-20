18 августа 2020 года состоялся вебинар «Аддитивные технологии в ТЭК: мировая практика и российские перспективы».

В рамках проекта NNF.Digital прошел новый вебинар, в рамках которого эксперты отраслевого сообщества обсудили перспективы ускоряющегося развития и существующие условия адаптации аддитивных технологий в России и мире.

Организаторы вебинара – Национальный нефтегазовый форум, Выставка «НЕФТЕГАЗ» и АО «Экспоцентр». Генеральный партнер – ООО «Русатом – Аддитивные Технологии». Партнер – АО «Газпром банк».

В начале дискуссии были обозначены ключевые вопросы повестки, среди которых практики применения аддитивных технологий в ТЭК и смежных отраслях: экономические и технологические аспекты, техническое регулирование и стандартизация, драйверы развития и административные барьеры.

Открыл мероприятие и выступил со вступительным словом Михаил Турундаев, генеральный директор, «РусАТ». Спикер отметил, что в настоящее время отечественному сегменту аддитивных технологий не хватает собственных наработок, однако в ближайшее время в России может кардинально измениться ситуация с развитием собственного оборудования. Активное развитие национальных разработок стало результатом, в том числе, долгого периода международной изоляции, спровоцированной пандемией коронавируса COVID-19, добавил он. Важным шагом на пути к популяризации развития новых технологий, по мнению Михаила, является реализация дорожной карты развития аддитивных технологий в России компанией «РусАТ».

Далее на сессии «Перспективы развития аддитивных технологий в России и в мире: главные тенденции и новые точки роста» выступил Олег Жданеев, руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК, Минэнерго России. «Ключевыми факторами, определяющими динамику развития отрасли, являются технологические инновации, качество вложения средств, акценты. Так, в июне Правительством Российской Федерации принята Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, в приложении к которой определен перечень приоритетных направлений развития техники и технологий в ТЭК. И сейчас совместно с Минпромторгом России, отраслевым сообществом и институтами развития разрабатывается отраслевая техническая политика» – отметил эксперт.

Игорь Ермолин, заместитель директора по продажам ООО «ФИТНИК» дополнил: «Для правильного и экономически эффективного внедрения аддитивного производства на российских предприятиях необходимо начинать с самого начала, на этапе проектирования самого изделия». Только детали, правильно спроектированные с применением технологической оптимизации для аддитивного производства, могут позволить добиться максимальной экономической выгоды – отметил спикер. Совместное российско-немецкое предприятие имеет опыт изготовления прототипов и готовых изделий по трехмерной электронной модели при помощи таких аддитивных технологий, как: SLM, EBM, WAAM, SLS, SLA, POLYJET, GDP, BINDER JETTING. В докладе Игорь привел примеры эффективного применения этих технологий в разных отраслях промышленности для ремонта износившихся деталей: изготовление фланцев по технологии WAAM и метода композиционной наплавки для ремонта.

Антон Аблаев, директор по акселерации по нефтегазовому направлению, Фонд «Сколково», также отметил актуальность направления аддитивных технологий как для нефтегазовой индустрии, так и для всей промышленности России. Антон отметил, что в российских компаниях пока наблюдается достаточно низкий уровень толерантности к ошибкам при внедрении инноваций, что немного тормозит процесс внедрения более эффективных технологий.

Завершил сессию Владимир Маршов, технический директор, АО «ЦАТ», ГК Ростех: «Большое внимание в ответственных отраслях промышленности уделяется сертификации и контролю качества, в направлении которых ЦАТ уже существенно продвинулся. Однако, масштабное внедрение аддитивных технологий, невозможно без изменения подхода к проектированию новых изделий. Проводимая нами образовательная программа нацелена на решение этой проблемы.» Подводя итог сессии, Михаил Турундаев рассказал о создании отраслевой ассоциации для регулярной коммуникации экспертного сообщества и пригласил к сотрудничеству все заинтересованные компании.

Во второй сессии «Практики применение аддитивных технологий в ТЭК и смежных отраслях: экономические и технологические аспекты» с докладом выступила Санни Вонг, генеральный директор отдела разработки технологий, Shining3D. Эксперт высказалась о глобальных перспективах аддитивных технологий, обратив внимание, что на данный момент аддитивное производство не может заменить роль традиционного производства в энергетической отрасли, но оно работает как дополнение к традиционному производству, ускоряя процесс разработок, создавая сложные геометрические формы и делая производство запасных частей.

Продолжил дискуссию Евгений Григорьев, директор по развитию бизнеса и стратегии ООО «РусАТ». Спикер рассказал об актуализации развития аддитивных технологий в атомной отрасли компанией «Росатом». 3D-печать может стать эффективным инструментом исполнения скрупулёзных и трудоемких задач, при этом создавая штучную продукцию с уникальной комплектацией. По словам спикера, ядерная безопасность требует реализации программы создания собственного аддитивного производства полного цикла, что, в свою очередь, может стать предпосылкой к внедрению аддитивных технологий в смежных отраслях.

Екатерина Чебан, руководитель программ по развитию инноваций в МТО, ПАО «Газпром нефть» выступила с мнением о необходимости дальнейшей адаптации аддитивных технологий в отечественной нефтегазовой отрасли, отметив ряд уже реализованных проектов в данном направлении компанией ПАО «Газпром нефть». В сессии также приняли участие Сергей Косулин, заместитель управляющего директора по производству, АО “Центр Аддитивных Технологий”, Максим Нехорошев, консультант по CAD и аддитивному производству, Connective PLM.

Завершающую сессию «Техническое регулирование и стандартизация: драйверы развития и административные барьеры» открыл Михаил Кузнецов, начальник Управления технологических партнерств и импортозамещения техники и технологий, ПАО «Газпром нефть». Михаил рассказал об АНО «Институте нефтегазовых инициатив», который продолжает активно привлекать участников среди российских и иностранных нефтегазовых компаний, проектных организаций и производителей оборудования. «Уникальность площадки заключается в возможности утверждения единых отраслевых стандартов и реализации экспортного потенциала отечественной продукции за счёт знакомства с ними международных игроков. Безусловно АНО «ИНТИ» выступает идеальной площадкой и для утверждения требованиям и к продукции, созданной благодаря аддитивным технологиям» – рассказал спикер.

С заключительным докладом выступил Александр Крюков, начальник Управления по качеству и стандартизации, ООО «РусАТ». Эксперт указал на то, что стандартизация в области аддитивных технологий однозначно является драйвером развития аддитивных технологий в Российской Федерации, поскольку она закрепляет наилучшие практики.

Модератором вебинара выступил Сергей Яценя, генеральный директор ООО «Национальный нефтегазовый форум».

В мероприятии приняли участие представители экспертного сообщества, ведущих отраслевых компаний, и средств массовой информации.

Ознакомиться с планом онлайн-мероприятий на 2020 г. вы можете на официальных сайтах http://oilandgasforum.ru, NNF.digital, а также по телефону: +7 (495) 640-34-64 или по электронной почте: mail@oilandgasforum.ru. В рамках запланированных вебинаров приглашаем все заинтересованные компании к сотрудничеству.