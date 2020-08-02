С 6 по 9 октября на площадке «Экспофорума» пройдет Х Юбилейный Петербургский международный газовый форум – место встречи лидеров отраслевого сообщества, один из основных проектов, на котором обсуждаются вопросы мировой газовой индустрии.

ПМГФ ведет свою историю с 2011 года. Из года в год мероприятие привлекает все больше участников: из небольшого конгрессного мероприятия с минимальной по площади выставкой Форум за 10 лет работы превратился в одну из авторитетнейших международных конгрессно-выставочных площадок.

В основе конгрессной программы ПМГФ-2020 – четырнадцать тематических направлений: технологическое развитие и импортозамещение; мировой газовый рынок; автоматизация, информатизация газовой отрасли; газораспределение и газопотребление; добыча и транспортировка газа; газомоторное топливо; СПГ; молодежный день; социальная и кадровая политика; инвестиции и финансирование; проектирование в газовой промышленности; водород; нефтегазохимия; экология.

Главным событием Форума традиционно станет Пленарное заседание, которое состоится 8 октября. К участию приглашены представители Правительства Российской Федерации, руководители ведущих российских и зарубежных компаний, образовательных и научных организаций.

В павильонах «Экспофорума» развернется масштабная экспозиция новейших разработок газовой промышленности, которая объединит международные отраслевые проекты: VII Международную специализированную выставку «InGAS Stream – Инновации в газовой отрасли», IV Корпоративную экспозицию «Импортозамещение в газовой отрасли», VI Международную специализированную выставку «Газомоторное топливо», а также XXIII Международную специализированную выставку газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО». Среди участников – «Газпром», UNIPER SE, OMV AG, УК ГК «Комита», Группа ГМС, «ТМК», «Сименс Энергетика», «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», «Газпром автоматизация», «Салаватский катализаторный завод», НПО «Энергомаш»,

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО), «Северсталь» и другие.

Традиционно в рамках Молодежного дня представители отраслевой бизнес-элиты объединятся с лучшими молодыми специалистами и студентами ведущих университетов России и Европы для создания крупнейшей информационной и коммуникационной платформы для обсуждения новых векторов развития газовой отрасли, поиска единомышленников и деловых партнеров, а также карьерных возможностей для молодых лидеров. С 2019 года Молодёжный день, организатором которого выступает ИДПО – «ВЭШ» СПбГЭУ, развивается в новом формате под названием «Энергетический челлендж» (Energy Challenge).

В этом году одновременно с ПМГФ пройдет Российский международный энергетический форум, а также выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia. Объединение ведущих конгрессно-выставочных мероприятий на одной площадке позволит «Экспофоруму» собрать ключевых экспертов, представителей бизнеса и органов власти в одном месте и стать центром деловой активности.

Юбилейный Петербургский международный газовый форум обещает быть богатым на события и встречи. Свое участие подтвердили уже многие российские и международные отраслевые ассоциации, научные институты и аналитические центры, крупнейшие нефтегазовые компании, представители профильных министерств и ведомств России.

Присоединяйтесь к нетворкингу в кругу экспертов, профессионалов и единомышленников одного из самых статусных деловых мероприятий!

Подробнее – на официальном сайте Форума: www.gas-forum.ru.