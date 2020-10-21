Компания SCIF Congress анонсирует проведение ряда технических онлайн сессий по ключевым аспектам производства минеральных удобрений.
Первая онлайн сессия посвящена опыту пусконаладочных работ и внедрению новых технологий на производственных предприятиях минеральных удобрений в условиях действующих ограничений, связанных с распространением коронавируса.
Тема: “Функционирование, техническое оснащение и проведение регламентных работ на производствах в условиях вызова COVID-19“.
Дата проведения: 10 ноября 2020 года c 10:00 по МСК.
Формат проведения: Онлайн
В рамках мероприятия состоятся доклады и онлайн-дискуссии по следующим направлениям.
- Азотная кислота.
Доклад: “Пусконаладочные работы и пуск нового агрегата азотной кислоты мощностью 1500 т/сутки при удаленном техническом сопровождении в условиях пандемии Covid-19“.
Компании докладчики: Casale и MAN совместно с предприятием АО «Navoiyazot» (Узбекистан).
- Аммиак и аммиачная селитра.
Доклад: “Математическая модель процесса как универсальный инструмент для поиска путей оптимизации химического производства на примере производств аммиачной селитры и аммиака, АО «НАК «Азот»“.
Компании докладчики: АО “Тулагипрохим” совместно с предприятием АО “НАК “Азот”.
- Карбамид
Доклад: “Усовершенствование производств карбамида на каждом этапе “жизненного цикла”
Компания докладчик: Stamicarbon.
К участию в онлайн-дискуссии приглашены представители ведущих предприятий отрасли стран: Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Украина, Грузия, Азербайджан, Туркменистан, Литва.
Для участия в качестве зрителей/слушателей с возможностью задать вопросы специалистам на экране Вам необходимо пройти регистрацию на странице мероприятия: https://av3.studio/scifcongress либо связавшись с организаторами:
тел.: +7 (4722) 40-26-03
email: event@scifcongress.com