Компания SCIF Congress анонсирует проведение ряда технических онлайн сессий по ключевым аспектам производства минеральных удобрений.

Первая онлайн сессия посвящена опыту пусконаладочных работ и внедрению новых технологий на производственных предприятиях минеральных удобрений в условиях действующих ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Тема: “ Функционирование, техническое оснащение и проведение регламентных работ на производствах в условиях вызова COVID-19 “.

Дата проведения: 10 ноября 2020 года c 10:00 по МСК.

Формат проведения: Онлайн

В рамках мероприятия состоятся доклады и онлайн-дискуссии по следующим направлениям.

Азотная кислота.

Доклад: “Пусконаладочные работы и пуск нового агрегата азотной кислоты мощностью 1500 т/сутки при удаленном техническом сопровождении в условиях пандемии Covid-19“.

Компании докладчики: Casale и MAN совместно с предприятием АО «Navoiyazot» (Узбекистан).

Аммиак и аммиачная селитра.

Доклад: “Математическая модель процесса как универсальный инструмент для поиска путей оптимизации химического производства на примере производств аммиачной селитры и аммиака, АО «НАК «Азот»“.

Компании докладчики : АО “Тулагипрохим” совместно с предприятием АО “НАК “Азот”.

Карбамид

Доклад: “Усовершенствование производств карбамида на каждом этапе “жизненного цикла”

Компания докладчик: Stamicarbon.

К участию в онлайн-дискуссии приглашены представители ведущих предприятий отрасли стран: Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Украина, Грузия, Азербайджан, Туркменистан, Литва.

Для участия в качестве зрителей/слушателей с возможностью задать вопросы специалистам на экране Вам необходимо пройти регистрацию на странице мероприятия: https://av3.studio/scifcongress либо связавшись с организаторами:

тел.: +7 (4722) 40-26-03

email: event@scifcongress.com