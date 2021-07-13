В Индии появился восьмой агрегат карбамида, оснащенный КВУ конструкции НИИК.

Комплект внутренних устройств (КВУ) конструкции НИИК позволяет увеличить эффективность работы реактора и сократить потребление энергоресурсов. В течение нескольких лет он успешно зарекомендовал себя в различных агрегатах карбамида в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. В Индии это уже восьмой агрегат карбамида, оснащенный КВУ конструкции НИИК, а именно вихревым смесителем.

Заказчиком НИИК выступила компания Yara Fertilizers India, являющаяся частью Yara International – крупнейшего в мире производителя удобрений. Вихревой смеситель установлен на предприятии компании в г. Бабрала. В связи с пандемией коронавируса в этот раз гарантийные испытания после установки оборудования были проведены в онлайн режиме. На проведенных ВКС специалисты НИИК отвечали на вопросы, провели анализ полученных данных по экономии пара.

По итогам гарантийных испытаний было зафиксировано увеличение степени конверсии диоксида углерода и снижение рецикла карбамата аммония, что привело к экономии пара среднего давления в узлах дистилляции. Это являлось гарантийным показателем, но величина достигнутой экономии пара превысила гарантированное значение.

В результате 7 июля 2021 г. ОАО «НИИК» и компания Yara Babrala подписали акт об успешном завершении гарантийных испытаний, ознаменовав тем самым очередное появление технологии ОАО «НИИК» на территории Индии.

«Интерес индийских производителей к технологии ОАО «НИИК» легко объясним. Индия является крупнейшим потребителем карбамида в мире. Растущий дефицит карбамида в стране, увеличение мировых цен на сырье и высокая стоимость энергоресурсов – все это двигает индийские компании к поиску оптимальных решений по снижению энергозатрат.

Достигнутые показатели, бесспорно, свидетельствуют об эффективности внедрения комплекта внутренних устройств ОАО «НИИК» в агрегаты карбамида. Желание установить вихревой смеситель выразили и многие другие индийские производители карбамида, поэтому обсуждение вопросов о сотрудничестве ведется постоянно», – пояснил руководитель международных проектов НИИК Алексей Андреев.