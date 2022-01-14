В рамках данного соглашения Корпорация Экополис будет осуществлять полный цикл сбора и экологической переработки отходов электронного и электротехнического оборудования, образующихся на территории столицы. Администрация города предъявляет самые высокие требования к качеству и глубине переработки электронного лома, поэтому было принято решение поддержать инициативу Корпорации Экополис, которая благодаря уникальной сырьевой цепочке и самым современным технологиям возвращает в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья до 95% материалов из утилизируемой техники. Для сравнения в Европе хорошим считается показатель 60%. Проект является стратегическим и институциональным альянсом государства и бизнеса, который в дальнейшем может быть масштабирован на всю страну.

«Проект предполагает сбор и обработку вышедшего из строя электронного и электрического оборудования для его последующей утилизации. В будущем это позволит городу существенно сократить расходы на утилизацию электронного и электрического оборудования, а предприятию максимально использовать свои мощности развивать свое производство», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для создания инфраструктуры по сбору электронных отходов Корпорация Экополис реконструирует городские объекты под специализированные пункты приема и оснастит их необходимым оборудованием. Вся отсортированная здесь техника будет направлена на заводы «ЭкоТехПром» и «Экопласт», укомплектованные современным оборудованием.

Извещение о реализации проекта в течение 45 дней было опубликовано на сайте torgi.gov.ru: здесь потенциальные инвесторы могли ознакомиться с условиями соглашения и направить свои заявки на участие в конкурсе. В результате соглашение было заключено с инициатором.

«Соглашение о государственно-частном партнерстве заключено с инвестором на 20 лет. По его условиям, Москва передаст компании «ЭкоТехПром» пустующие объекты капитального строительства, которые находятся в Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе. Реализация проекта поможет снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Для Москвы важен не просто сам факт переработки электронных отходов, но и высокий показатель глубины и качества их переработки. Создавая инфраструктуру для раздельного сбора отслужившей электроники и бытовой техники, которая затем отправится на экологичную переработку, столица задет высокий стандарт обращения с электронными отходами и укрепляет имидж одного из самых экологичных мегаполисов мира. Кроме того, учитывая высокий ресурсный потенциал электронных отходов, данный проект государственно-частного партнерства станет важнейшим шагом для развития экономики замкнутого цикла и достижения целей устойчивого развития не только в Москве, но и во всей России, так как может быть масштабирован на всю страну», – отметил генеральный директор Корпорации Экополис Максим Лобанов.

СПРАВКА О КОРПОРАЦИИ ЭКОПОЛИС

Корпорация Экополис – единственный в России высокотехнологичный комплекс заводов по экологической переработке электронных и электрических отходов. В состав комплекса входят три завода по глубокой переработке отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) с эффективностью утилизации до 85-95% от входящего объёма утилизируемой электроники: завод «ЭкоТехПром» по переработке отработанного электронного и электрического оборудования производительностью до 75000 тонн/год, находящийся в Москве, в Косино-Ухтомском районе; завод «Экопласт» по производству рециклированной пластиковой гранулы ABS, PS, PP и переработке корпусных пластиков производительностью до 14000 тонн/год, расположенный в Москве на территории ОЭЗ «Технополис «Москва»; завод «Аурус» по производству медных катодов и драгоценных металлов и переработке до 14 000 т/год печатных плат и 20 000 т/год медного лома, который находится в Орловской области на территории особого социально-экономического развития (ТОСЭР) «Мценск». Применяемые технологии соответствуют европейским стандартам и экологическим нормам РФ. Производственные мощности Корпорации Экополис позволяют полностью решить проблему экологической утилизации отработанной электроники и бытовой техники Московского региона, а в перспективе – Центральной России.