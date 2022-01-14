Лукойл подписал контракт с HONEYWELL UOP на несколько технологий для развития НПЗ Пермнефтеоргсинтез.

13 января 2022 г. компания Honeywell объявила, что ООО “ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез”, дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ», будет использовать ряд технологических процессов Honeywell UOP для превращения малоценного вакуумного газойля в такие высокоценные продукты как бензин и пропилен.

Этап I проекта включает строительство новой установки вакуумной дистилляции UOP и установки каталитического крекинга в псевдоожиженном слое катализатора FCC UOP, предназначенной специально для увеличения производства пропилена на НПЗ и одновременно для улучшения выхода бензина. Также будут построены установка Merox™ UOP, на которой будут перерабатываться потоки сжиженного углеводородного газа (СУГ) для снижения в нем уровня содержания меркаптанов, и установка извлечения пропилена UOP (PRU) для получения пропилена требуемого качества для его дальнейшего использования.

В процессе Merox™ Honeywell UOP используется высокоэффективный проект для экономичного достижения постоянно ожесточающихся требований к содержанию серы в получаемом продукте. Процесс Merox UOP позволяет извлекать из потоков газа и СУГ меркаптаны с низким молекулярным весом. Процесс Merox не требует установки фильтров сырья или щелочи, а также обеспечивает коэффициент поточной эксплуатации более 99.5%.

Для проекта в Пермском крае UOP предоставит лицензирование технологий, услуги по проектированию, поставит ключевое оборудование, а также самые современные катализаторы и адсорбенты. После завершения строительства мощность комплекса по переработке вакуумного газойля превысит 1 800 000 тонн в год.

«В этом проекте задействованы лучшие в своем классе технологии UOP, которые позволят ЛУКОЙЛу увеличить производство пропилена и бензина на НПЗ, при этом будут обеспечены самые низкие капитальные и эксплуатационные затраты, – сказала Лаура Леонард (Laura Leonard), вице-президент и генеральный директор подразделения Технологий переработки UOP. – UOP постоянно инвестирует в совершенствование своей технологии каткрекинга для удовлетворения самых амбициозных требований наших клиентов. Я горжусь тем, что ЛУКОЙЛ решил продолжить свою историю успеха с использованием технологии FCC UOP, которая уже успешно применяется на нескольких заводах компании».

Технология PetroFCC™ UOP обеспечивает высокий выход бензина и пропилена и широко используется во всем мире.

Справка

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез – один из крупнейших НПЗ в России с текущим годовым объемом переработки 14 млн тонн нефти в год, работает в Пермском крае с 1958 г. Это один из нефтеперерабатывающих заводов, эксплуатируемых ПАО “ЛУКОЙЛ”, российской транснациональной энергетической корпорацией со штаб-квартирой в Москве, специализирующейся на добыче, производстве, транспортировке и продаже нефти, природного газа и нефтепродуктов.

Honeywell UOP (www.uop.com) – ведущий международный лицензиар технологий переработки и поставщиком, катализаторов и адсорбентов, оборудования и консультационных услуг для нефтеперерабатывающей, газоперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Honeywell UOP является частью стратегического подразделения специальных материалов и технологий компании Honeywell (Honeywell’s Performance Materials and Technologies), также включающего подразделение по промышленной автоматизации (www.honeywellprocess.com), пионера в области автоматизации, КИП и услуг для нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и других отраслей.

Корпорация Honeywell (www.honeywell.com) занимается разработкой промышленных технологий, и входит в список 100 ведущих мировых компаний, составляемый журналом Fortune. Корпорация обслуживает заказчиков по всему миру, предлагая продукты и оказывая услуги в таких отраслях, как производство аэрокосмической техники, специальных материалов, а также систем управления для промышленных предприятий и зданий.