Крупнейшее мероприятие газовой отрасли отметит свой юбилей.

С 5 по 8 октября 2021 года на площадке Экспофорума пройдёт Х Юбилейный Петербургский международный газовый форум – место встречи лидеров отраслевого сообщества, один из основных проектов, на котором обсуждаются вопросы мировой газовой индустрии.

ПМГФ ведёт свою историю с 2011 года. За 10 лет создана, успешно функционирует

и развивается авторитетнейшая дискуссионная площадка. Ежегодно Форум привлекает к себе внимание значимых представителей государства, бизнеса и науки. По итогам мероприятия формируются содержательные рекомендации по развитию нефтегазовой промышленности. Результаты дискуссий помогают сформулировать конкретные шаги, направленные на поступательное развитие отрасли, на ближайшую и долгосрочную перспективу.

В основе деловой программы ПМГФ-2021 – двадцать направлений. Помимо традиционных тем, будут рассмотрены новые актуальные вопросы: устойчивое развитие отрасли, нетрадиционные виды газа, юридическая составляющая деятельности нефтегазовых компаний, логистика и транспорт, применение гелия. Главным событием Форума станет Пленарное заседание на тему «Природный газ: новые вызовы и решения в глобальной энергетике» с участием руководителей ведущих нефтегазовых корпораций.

Действующие и перспективные технологии, оборудование и услуги для газовой отрасли от российских и международных компаний представит обширная экспозиция: VIII Международная специализированная выставка «InGAS Stream – Инновации в газовой отрасли», V Корпоративная экспозиция «Импортозамещение в газовой отрасли», VII Международная специализированная выставка «Газомоторное топливо», XXIV Международная специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО». В числе экспонентов – «Газпром», UNIPER SE, Boskalis, УК ГК «Комита», «ТМК», «ОМК», «Сименс Энергетика», Концерн ВКО «Алмаз – Антей», Группа ГМС, «Газпром бурение», «Космос-Нефть-Газ», «Северсталь», «Объединённый Промышленный Комплекс», «ПСИ» и другие.

Традиционно в рамках Молодёжного дня представители отраслевой бизнес-элиты объединятся с лучшими молодыми специалистами и студентами ведущих университетов России и Европы для трансфера новых знаний об энергетическом бизнесе и поиска новых идей и решений.

С 2019 года Молодёжный день, организатором которого выступает ИДПО – «ВЭШ» СПбГЭУ, развивается в новом формате под названием «Энергетический челлендж» (Energy Challenge).

Деловая программа ПМГФ-2021 обещает быть насыщенной конструктивными дискуссиями и содержательными выступлениями. Своё участие уже подтвердили многие российские и международные отраслевые ассоциации, научные институты и аналитические центры, представители профильных министерств и ведомств России.

Встречи на Форуме дают прекрасную возможность обменяться передовым опытом, практическими знаниями и ценными идеями, найти ответы на острые вызовы, стоящие перед отраслью, выработать стратегические решения, направленные на обеспечение устойчивого развития нефтегазовой индустрии.

Подробнее – на официальном сайте Форума: www.gas-forum.ru