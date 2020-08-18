Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» посвящена технологиям и оборудованию для газоочистки в металлургии, электроэнергетике, цементной, нефтегазовой, химической и других отраслях.

C 2008 по 2019 годы конференция ежегодно проводилась в очном формате, но в 2020 году мир столкнулся с беспрецедентным кризисом, который повлиял на все отрасли экономики, жизнь всех жителей планеты и особенно на форматы проведения публичных мероприятий. С учетом сложной эпидемиологической обстановки XIII конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020 состоится 29 сентября 2020 г. в новом заочном формате: в день проведения конференции все зарегистрированные участники получат на указанную в заявке эл.почту ссылки на сборник докладов и каталог, список участников и программу, архив с презентациями и дополнительными материалами, ссылки на видео отдельных докладов.

Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО» (www.intecheco.ru) при поддержке отраслевых СМИ.

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 70 промышленных конференций, в работе которых приняли участие более 10000 делегатов из 33 стран мира.

ООО «ИНТЕХЭКО» приняло решение поддержать деловую активность в стране и предоставить бесплатное заочное участие в конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020» для промышленных предприятий – заказчиков установок газоочистки : заводов, фабрик, комбинатов, электростанций, водоканалов, металлургических, химических, цементных, нефтегазовых и электрогенерирующих компаний.

Основные темы докладов конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»:

Газоочистка в промышленности. Состояние и методы решения проблем защиты атмосферного воздуха.

Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ.

Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.

Системы взрывозащиты и пылеподавления.

Дымососы и тягодутьевые машины различных типов и конструкций.

Промышленные вентиляторы (центробежные вентиляторы, мельничные вентиляторы, радиальные вентиляторы, пылевые вентиляторы, осевые вентиляторы, крышные вентиляторы).

Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.

Системы экологического мониторинга промышленных предприятий.

Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры и другие приборы анализа, контроля и учета выбросов в атмосферу, устройства защиты, отключающие, дозирующие и регулирующие устройства.

Выпрямительные трансформаторы (агрегаты) и шкафы управления питанием электрофильтров.

Системы обогрева для бункеров электростатических и рукавных фильтров.

Новейшие российские и зарубежные фильтровальные материалы.

Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.

Компенсаторы, насосы, арматура и другое вспомогательное оборудование установок газоочистки.

Средства индивидуальной защиты персонала – аварийные души и фонтаны.

Антикоррозионная защита, теплоизоляция, усиление и восстановление строительных конструкций зданий и газоочистного оборудования.

все темы см. на сайте конференции: http://www.intecheco.ru/ecolog/

К участию в работе Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» приглашаются:

Руководители и ведущие специалисты предприятий металлургии, энергетики, цементной, целлюлозно-бумажной, нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности: Технические директора, Главные инженеры, Главные энергетики, Главные механики, Начальники сервисных и ремонтных служб, Главные экологи, Начальники управлений, Начальники установок газоочистки, Начальники отделов охраны окружающей среды, ответственные за экологию, промышленную безопасность, техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию и ремонты установок очистки газов и воздуха.

Руководители и специалисты проектных, инжиниринговых, монтажных и сервисных компаний.

Эксперты и руководители компаний, производящих основное и вспомогательное оборудование для установок газоочистки.

Журналисты профильных СМИ.

Заочное участие в XIII Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020» (29 сентября) уже заявили более 170 делегатов от промышленных предприятий России, Республики Казахстан, Республики Беларусь и Украины: ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод», КАО «Азот», ПАО «Акрон», АО «Алматинские электрические станции», Алматинская ТЭЦ-2, АО «Алтай-Кокс», АО «Алюминий Казахстана», АО «Астана-Энергия», ООО «Астериас», Астраханский ГПЗ филиал ООО «Газпром переработка», ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Ачинский Цемент», АО «Башкирская содовая компания», Бугульминский механический завод, АО «Выксунский металлургический завод», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ПАО «ГМК «Норильский никель», Горно-обогатительный комплекс ТОО «Корпорация Казахмыс», ОАО «Гурьевский металлургический завод», Гусиноозёрская ГРЭС филиал АО «Интер РАО-Электрогенерация», ООО «ДТЭК ЭНЕРГО», АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «ЕВРАЗ КГОК», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль», ООО «ИНТЕХЭКО», АО «КазАзот», Казанская ТЭЦ-2 филиал АО «Татэнерго», АО «Казахстанский электролизный завод», ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)», ТОО «Казфосфат», ООО «КаМаРетрэд», Красноярская ГРЭС-2 филиал ПАО «ОГК-2», ПАО «Кокс», ОАО «Крион», Курская АЭС Филиал АО «Концерн Росэнергоатом», АО «Лебединский ГОК», АО НК «КазМунайГаз», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Мечел», ПАО «Нижнекамскшина», ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», АО «Нижнекамский механический завод», АО «НЛМК-Урал», ОАО «Новоросцемент», АО «ОмскВодоканал», ООО «Омский завод технического углерода», АО «Оскольский электрометаллургический комбинат», АО «ПО «Бежицкая сталь», ООО «Побужский ферроникелевый комбинат», ООО «РВК-Воронеж», АО «Русатом Инфраструктурные решения», АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», ПАО «Северский трубный завод», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», ООО «СИБУР», ТОО «Согринская ТЭЦ», ПАО «Таганрогский металлургический завод», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Тольяттикаучук», ПАО «Транснефть», ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», АО «Ульбинский металлургический завод», Управление «Татнефтегазпереработка», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», Центр управления сетями ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ТОО «Экибастузтеплоэнерго», Экибастузская ТЭЦ, АО «Эмбамунайгаз», АО «3-Энергоорталык», ООО «Энергошинсервис», ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» и другие.

ООО «ИНТЕХЭКО» считает, что даже заочный формат конференции очередной раз предоставит эффективную возможность презентации новых технологий и современного газоочистного оборудования, обеспечит участников полезной информацией об отраслевых событиях, ведущих проектах, различных вариантах решения задач газоочистки в промышленности и реконструкции предприятий с учетом эксплуатационных, экологических и экономических аспектов.

При заочном формате онлайн трансляции не предусмотрено – видео докладов будут записаны заранее.

Сборник докладов и каталог конференции, презентации и информационные файлы также будут подготовлены заранее. В день конференции участники получат ссылки для скачивания всех материалов.

Главное преимущество заочного формата для промышленных предприятий в том, что не нужно отрываться от производственного процесса – участники смогут ознакомиться с докладами, видео и презентациями по своему выбору и в удобное время.

Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru

Сборники докладов, программы и фотографии всех конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 по 2020 гг. – см. на сайте http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html