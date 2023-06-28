22-23 июня 2023 года в Санкт-Петербурге состоялась II Межотраслевая конференция «ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЭЛЕКТРОНИКА. МЕХАНИКА. СОФТ».

Цель мероприятия уже второй год остается неизменной – создание межотраслевой площадки по выработке решений для адаптации и стабильной работы в современных условиях, поиск надежных партнеров и актуальных идей для обеспечения безаварийной работы промышленных производств.

Конференция, мини-выставка и круглые столы проходили в этом году в Центральном музее связи им. А.С. Попова – одном из старейших научно-технических музеев мира. В ходе 25 выступлений и 7 круглых столов прошло обсуждение актуальных вопросов поддержки промышленной инфраструктуры, успешных отечественных наработок в области автоматизации и цифровизации промышленных производств, повышения надежности и безопасности технологических процессов.

Всего в работе конференции приняли участие более 250 специалистов – руководители производств, инжиниринговых, сервисных и софтверных компаний, производителей и поставщиков электроники и промышленного оборудования, главные инженеры, главные энергетики, главные механики, руководители служб автоматизации и эксплуатации предприятий горнорудной промышленности, черной и цветной металлургии, нефтегазового комплекса, химической отрасли, ЦБП, энергетики, машиностроения, пищевой промышленности и других (всего 24 отрасли).

Поддержку конференции оказали: Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники (НАУРР), Ассоциация «Индустриальные инновации», Кластер «КРЕОНОМИКА», Ассоциации развития аддитивных технологий, Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата.

Генеральные партнеры и партнеры сессий: Инженерная компания «555», Группа компаний GRC, Простоев.НЕТ.

Партнеры и ключевые спикеры конференции: «КБР Ист», НПО «Цифровые регуляторы», «Инжиниринговая компания ИНТРАТУЛ», «ТЕККНОУ», «СПЕЦДЕТАЛЬ», «100 тонн монтаж», «Северсталь Менеджмент», Уральский университетский комплекс (Технопарк «Университетский»), Концерн R-Про, UMNO.digital, ГК «ОВЕН-ЭНЕРГО», «АДЕМ-инжиниринг», НПП «СпецТек».

Информационная поддержка: «Химическая техника» (chemtech.ru), «Электротехнический рынок» (elec.ru), «Энергетика и промышленность России», «Neftegaz.ru», «Глобус», «Нефтегазовая вертикаль», «Автоматизация в промышленности», «Горная промышленность», «Все промышленные регионы России», «Промышленные страницы», «Нефтегазовая промышленность», «Газовая промышленность/Территория Нефтегаз», «Аддитивные технологии», «Energyland.info», «РИТМ машиностроения», «Промышленный блогер №1».

Оператор конференции: Market Skipper.

Среди участников мероприятия – представители компаний: ММК, «Северсталь», «АЛРОСА», «Газпром СПГ Портовая», «Газпром бурение», «Газпром Шельфпроект», «Газпромнефть», ПК «Ангстрем», «Кимберли-Кларк», «Илим Гофра», «СВИСС КРОНО», «Балтика», «Компания «Нафта-Хим», «ЗапСибНефтехим», «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» (СИБУР), «ЕвроХим Северо-Запад», «ОДК-СТАР», «Пит-Продукт», «МАРС», «Пепсико Холдингс», «Нижнетагильский завод металлоконструкций», «Пролетарский завод», «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», «СУРГУТНЕФТЕГАЗ», «РФЯЦ – ВНИИТФ» (Росатом), ЛАЭС (Росэнергоатом), «ЦКБМ», «ВЕЛМАШ-С», МЗ «АРСЕНАЛ», «Камаз», «Сыктывкар Тиссью Груп», «НЛМК-Калуга», «Современные технологии газовых турбин» и другие.

Пленарную сессию открыл генеральный директор Инженерной компании «555» Дмитрий Васильевич Дмитриев, который рассказал о целях конференции, идеях развития сообщества. Это второе офлайн мероприятие Российского инженерно-экспертного центра «555». Конференция в июне прошлого года получила положительные отзывы со стороны участников и предложения по расширению тематики докладов и выставки.

Директор ассоциации «Индустриальные инновации», генеральный директор «Финтех Лаб» Антон Георгиевич Арнаутов продолжил тему объединения усилий профессионалов в области Технического Обслуживания и Ремонтов из ведущих промышленных российских компаний, а также поставщиков, вендоров и университетов. Под эгидой ассоциации рабочая группа по открытой промышленной АСУ ТП разрабатывает открытые стандарты (аналог OPAS), решения и платформы АСУ ТП на принципах: вендорной независимости, открытости решений, систем и их компонентов, универсальности архитектуры, модульной совместимости и взаимозаменяемости, платформенной независимости, универсальности по отношению к индустриальным отраслевым стандартам, межотраслевой применимости.

Председатель правления Кластера «Креономика», президент Концерна R-Про, Академик Инженерной академии Алексей Владимирович Кораблев представил обзорный доклад о перспективах роботизации и цифровизации обслуживания промышленного оборудования в парадигме перехода к Индустрии 5.0. Подробно на вопросах цифрового инжиниринга, создания цифровых двойников остановился заместитель исполнительного директора концерна R-Про Георгий Бардин, выступив с развернутым докладом и наглядной видео-презентацией в сессии «Софт».

Деловая часть конференции включала три сессии – Электроника, Механика, Софт – которые достаточно тесно были связаны между собой.

Сессию «Электроника» открыл Андрей Михайлович Капачинских, директор по развитию Инженерной компании «555» с докладом о том, как обосновать и внедрить оптимальные процессы ТО промышленной электроники на предприятиях в зависимости от отрасли. На конкретных примерах показал особенности обслуживания электроники удаленных месторождений, конвейерных линий, предприятий машиностроения и энергетики. Подробно остановился на регламентах технического обслуживания преобразователей частоты, источников бесперебойного питания, сервомоторов, станков с ЧПУ, конвейеров и автономных машин. Ведущий инженер «Инженерной компании «555» Андрей Николаевич Лейба рассказал о ключевых факторах успешного восстановления силовой преобразовательной техники и промышленной автоматики. О повышении эффективности взаимодействия технических служб Андрей Лейба рассказывает уже не первый год. Через лаборатории ИК «555» прошли десятки тысяч единиц оборудования всех крупных зарубежных производителей. Вопросы ремонтопригодности, доступности комплектующих, условий эксплуатации и своевременного обслуживания, культуры документирования неисправностей на заводах проходят через все выступления инженеров. За последние два года более 1700 представителей производств приняли участие в вебинарах РИЭЦ 555, но тем для обсуждения и углубления знаний по восстановлению и обслуживанию промышленной электроники меньше не становится.

Представители отечественных разработчиков электроники: Алексей Сергеевич Сидорцев (ГК «ОВЕН-ЭНЕРГО») и Владислав Леонидович Суворов (НПО «Цифровые регуляторы») – представили проекты на базе отечественной автоматики. А руководитель направления поставки промышленной электроники «Астера» Алексей Александрович Сипович рассказал о примерах решения проблемы поставок импортного оборудования в случае невозможности импортозамещения в краткосрочной перспективе.

Сессию «Механика» открыл директор по развитию «Простоев.НЕТ» Дмитрий Борисович Скворцов и затронул тему несоответствия ожиданий от популярного сейчас направления цифровизациии в ТОиР и реальности. «Существует ряд направлений в организации ТОиР, которые являются базовыми, и недоразвитие их буквально ведет к перекосам в общей системе. Очень часто нас спрашивают, какой эффект от внедрения АСУ ТОиР или сбора базы по оборудованию и нормативам. Как правило, эффекта никакого нет, это просто необходимо делать, чтобы была основа для развития», – заметил Дмитрий Скворцов. Коллеги из компании «Простоев.НЕТ» на второй день конференции подробно разобрали практические кейсы, отвечая на вопросы: «Как не утонуть в потоке нормативно-справочной информации (НСИ) для процессов ТОиР? Как планировать работы по ТОиР без участия людей? Как планировать работу по ТОиР для роботов? Как организовать процесс планирования ТОиР, нужно ли создание новых ролей/должностей или можно просто поставить ПО механикам? Где брать данные для загрузки в АСУ? Как оценить эффект от внедрения АСУ ТОиР? Как получить оптимальный бюджет нажатием одной кнопки?»

Продолжили сессию представители генерального партнера конференции – GRC Group – с темой реинжиниринга – особенностей подмены сложных технологических процессов при изготовлении, копировании иностранного оборудования и деталей, применения мобильного оборудования в реинжиниринге. Компания оказывает широкий спектр услуг как опытно-механическое производство по механообработке и ремонту промышленного оборудования и спецтехники предприятий из различных отраслей промышленности. Имеет большой пул постоянных клиентов и позиционирует себя как внешнее ремонтное подразделение для своих партнёров.

Опыт полного цикла импортозамещения: от поиска замены до статистики отказов аналога представил в своем докладе Вячеслав Валерьевич Греков, руководитель направления закупок услуг «Северсталь Менеджмент». Вячеслав представил схему обеспечения стабильности работы ПАО «Северсталь» в условиях ограничений (на примере ТОиР оборудования). «Мы внедрили специальный инструмент для мониторинга своевременности поставок, импортозамещения и реинжиниринга, который позволяет ежедневно видеть прогресс, – рассказал и показал в своей презентации Вячеслав Греков. – Многие оригиналы импортных позиций, поставленные в этом году, будет еще сложнее, либо совсем невозможно привезти в следующем году! Поэтому важно делать фокус, в первую очередь, на реинжиниринг и подбор аналогов как долгосрочную стратегию работы!»

По теме импортозамещения и реверс-инжиниринга также выступили: Николай Игоревич Марков (Руководитель Инжинирингового центра акционерного общества «Уральский университетский комплекс» (Технопарк «Университетский»)) и Ильнар Расимович Минебаев (Руководитель отдела сервисного обслуживания и ремонта НКО «СПЕЦДЕТАЛЬ») с темой импортозамещения подшипников скольжения.

Руководитель направления NDT «Теккноу» Виктор Сергеевич Яровой рассказал о современном диагностическом оборудовании для энергетиков и механиков, новых решениях для центровки оборудования в свете задач по программе импортозамещения.

На теме технологического и промышленного консалтинга ТОиР подробно остановились представители партнеров конференции: Инжиниринговой компании ИНТРАТУЛ и КБР Ист.

Сессию «Софт» открыл Евгений Олегович Танкович, бизнес-аналитик «UMNO.digital» с темой мониторинга оборудования. Евгений рассказал об уровнях цифровой зрелости предприятий, отметив, что на промышленных предприятиях России используется еще достаточно много аналогового оборудования, поэтому для первой аналитики UMNO.digital предлагает использовать простые и быстро интегрируемые решения по энергомониторингу оборудования. Пошаговое внедрение от простого к сложному позволит в будущем перейти на более высокий уровень сбора и анализа данных.

Продолжил данную тему Дмитрий Васильевич Дмитриев, генеральный директор «Инженерной компании «555», рассказав о пилотном проекте МиР – центре мониторинга и реагирования. «Мы стали лучшими в области ремонта электронного оборудования на компонентном уровне, нам привозят блоки на ремонт со всей страны. Мы запустили услугу технического обслуживания, чтобы иметь возможность ремонтировать самое разное промышленное оборудование во всех уголках России. Теперь у нас новый этап: мы хотим предотвращать поломки оборудования, – рассказал Дмитрий Дмитриев. – Центр МиР – это экспертный центр МОНИТОРИНГА промышленного оборудования. Посредством сбора, накопления и анализа потока различных показателей работы оборудования мы настраиваем системы оповещения при аномалиях и создаем систему РЕАГИРОВАНИЯ с помощью наших экспертов».

Большой интерес вызвал доклад Виктора Викторовича Силина, генерального директора «АДЕМ-инжиниринг», который на практических примерах рассказал о возможностях повышения эффективности обработки на оборудовании с ЧПУ. Работы в модуле АDЕМ САМ, как составной части CAD/CAM/CAPP/PDM ADEM, позволяют создавать объемы данных, достаточные для создания образа цифрового двойника с точки зрения технологической составляющей изготовления реальной ДСЕ. Созданный таким образом цифровой двойник (ЦД) можно использовать для: расчетов на прочность, получения данных при статических, динамических, термических и других видов испытаний без проведения самих натурных испытаний. ЦД может быть использован при пересчетах экономической целесообразности изготовления данного изделия, если появляется необходимость переноса его изготовления на другое производство, либо на другом виде оборудования, либо при изменении самого технологического процесса его изготовления (например, при замене субтрактивного способа на аддитивный).

Второй день конференции завершился обсуждением в ходе круглых столов прикладных решений сложных задач, которые появляются перед предприятиями.

Для делегатов конференции были организованы экскурсии по музею связи. А по окончании второго дня гости города могли наблюдать в акватории Невы репетицию Алых парусов.

Все участники отметили актуальность и практическую направленность обсуждаемых тем, высокий уровень организации, необходимость продолжения подобной традиции в будущем с расширением состава спикеров и делегатов.

Оргкомитет благодарит всех за поддержку конференции и надеется на продолжение сотрудничества.