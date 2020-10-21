С 27 по 30 октября 2020 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» пройдет 23-я международная выставка «ХИМИЯ-2020» – ведущий и наиболее авторитетный международный отраслевой проект, демонстрирующий новейшие достижения химической промышленности и науки.

Для профессионалов отрасли – долгожданное событие!

Проект сертифицирован знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии и Российского союза выставок и ярмарок. По данным Общероссийского рейтинга, «ХИМИЯ» признана «Лучшей выставкой России 2018-2019 г.г.» во всех номинациях по тематике «Химия. Полимерные материалы».

Новая концепция выставки

Непростой 2020 год диктует свои правила при разработке плана экспозиции и мероприятий в рамках деловой программы. Стенды участников разместятся в павильоне № 2 (залы 1, 2) с учетом всех мер безопасности, что позволит существенно снизить риск присутствия большого количеств людей на ограниченном пространстве.

В «Экспоцентр» на выставку приедут компании, лидеры рынка, представители малого и среднего бизнеса, которые продемонстрируют лучшие технологии, оборудование и инновационные разработки для химической и нефтехимической промышленности, а также химическую продукцию для машиностроения, пищевой и медицинской промышленности, ВПК и агропромышленного комплекса.

Тематика выставки охватывает все области химического комплекса. Полную картину современных достижений химической науки, которые применяются в различных отраслях промышленности, представляют крупные специализированные разделы: «Химия, нефтегазохимия», «Хим-Лаб-Аналит», «Химмаш. Насосы», «Зеленая химия», «Индустрия пластмасс», «Зеленая химия», салон защиты от коррозии, Startup Chemzone, «Автоматизация и цифровизация производства», «Услуги».

В этом году в фокусе внимания – инновации и высокотехнологичность. Наличие на выставке Startup Chemzone – отличный инструмент для презентации инновационных решений. Участия в старт-ап зоне очень эффективно и доступно для небольших компаний. Сюда приходят самые разные люди – изобретатели, представители крупных корпораций. Вниманию посетителей будет предложено высокоэффективное потокорегулирующее оборудование; оборудование для автоматизации дозирования и пробоподготовки в лабораторной деятельности; установки для переработки органических отходов (масло, мазут, газойль, нефтешламы и т.п.) в дизельное топливо; красители для технологических жидкостей; технологии сероочистки на базе установок гликолевой осушки и катализаторы для их осуществления; аналитика для снижения рисков, предупреждения внештатных ситуаций, снижения издержек и повышения производительности предприятия; металлополимеры, позволяющие снизить затраты на ремонты (зданий, сооружений, оборудования) и не приобретать новое оборудование взамен изношенного; антибактериальные пластмассы, резины и антисептик на основе технологии поверхностной модификации наночастицами.

За четыре дня работы выставки профессионалы отрасли получат уникальную возможность ознакомиться с рынком в новых условиях, найти оптимальные решения для бизнеса, укрепить деловые связи, заключить выгодные контракты, максимально интенсивно взаимодействовать на площадке с партнерами и клиентами.

Актуальный список участников

На выставке «ХИМИЯ-2020» свои разработки и инновационные решения продемонстрируют более 100 экспонентов из России, Беларуси, Германии, Казахстана, Японии.

Свое участие в выставке подтвердили такие компании, как «Альянс Энергия», «Аналитприбор СПО», «Астериас», «Ацет Арматурен Евразия», «БЛМ Синержи», «Бергер Пампс», «Бизнеспласт», «Буш Вакуум», «ВДК», «Гамма Пласт», «Гемю ГмбХ», «ГосНИИОХТ», «Гидропро», «ДИАЭМ», «ЕТ-Сервис», «Импэкс Электро», «Завод Синтанолов НОРКЕМ», «КазФосфат», «КемИнс», «Креатор Техно», «Мелитэк», «МК Вселуг», «Мито», «ПампЮнион», «Пионер Трейд», «Ранта», «Реаторг», «Свема Рус», «Сода-Хлорат», «Тигаз Трейд», «Фосагро», «Химмед», «Экато Рус», «Экспресс-Эко-Фильтр» и многие другие.

Дебютанты проекта – Japan Machinery Company (Япония), «ГРАСС» ТД, «Бонус», «Дэго Глобал», «Кварко», «Легенда» (Беларусь), НПО «УРАН», «Самсон Контролс».

Бренды зарубежных стран, имеющие представительства в России, будут представлены российскими компаниями.

Достойное место в экспозиции займут производители из регионов России. Впервые в 2020 году будут представлены региональные коллективные экспозиции из Волгоградской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Ярославской областей. Благодаря мерам господдержки компании этих областей имеют возможность презентовать свою продукцию на самом высоком уровне. По отзывам экспонентов, участие с коллективным стендом дает уникальную возможность сформировать большой портфель научно-технических разработок, весь спектр от продукции до разработок и новых направлений в отрасли, заключить договоры, выйти на новые рынки.

В старт-ап зоне свои перспективные разработки презентуют компании АМТ (Москва), «Астера» (Самара), «Реиннольц» (Екатеринбург), «ФармПринт» (Москва), «ECORD красители» (Нижний Новгород), «Экотоп» (Московская область), «NPP Плюс» (Пермь), «Шег-полимер» (Тула).

С полным списком участников можно ознакомиться здесь >>.

На площадке выставки будет организована работа Центра подбора персонала. Специалисты Центра ознакомят с актуальными вакансиями компаний-участников выставки, помогут разместить резюме специалистов химической отрасли, проведут консультации по трудоустройству и карьерному развитию. Вакансии можно направлять до начала выставки на электронный адрес k2@vyborhr.ru.

Деловая программа

Главным мероприятием деловой программы выставки «ХИМИЯ-2020» станет VIII Московский международный химический форум (ММХФ) – крупнейшая отраслевая дискуссионная площадка с участием ведущих компаний химического и нефтехимического рынка России. Организаторы: Российский Союз химиков и АО «Экспоцентр».

В рамках форума пройдут:

пленарная сессия «Конкурентоспособность российской химической промышленности в условиях новой экономической реальности, преодоление отраслью последствий коронакризиса»;

круглый стол «Подготовка к введению в действие технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017) в Российской Федерации»;

сессии «Химия для фармацевтики: импортозамещение и развитие», «Инновационная химия для аграриев», «День регионов: вызовы и перспективы глобализации и локализации российской химии», «Химия глазами машин», «Экономика замкнутого цикла: эволюция химических продуктов и технологий».

Премьерным событием на выставке станет 2-й Международный танк-контейнерный форум. Организаторы: Информационное агентство Tank Container World. Генеральный партнер: EUROTAINER. Стратегический партнер: ООО «РусЛинкКарго».

Участники танк-контейнерной индустрии, химической и нефтехимической отраслей обсудят помимо новых инфраструктурных проектов, проблем отрасли и технологий, последствия пандемии COVID-19 для логистики химических грузов и направлениям восстановления перевозок.

В форуме примут участие: «РусЛинкКарго», «Спецтрансгарант», «Модуль», Hilong Russia, Ленхимсинтез, Российский морской регистр судоходства и другие.

В программу мероприятий выставки войдут:

круглый стол «Инвестиции – в инновации»;

семинар «Анализ текущей ситуации на рынке химической промышленности. Перспективные ниши для развития»;

круглый стол «Экспорт-импорт в Иран химической продукции России и стран СНГ»;

семинар «Перспективные биотехнологии для устойчивого развития»;

презентации компаний-участниц.

С этими и другими мероприятиями деловой программы выставки можно ознакомиться здесь>>.

«Экспоцентр» организует выставку «ХИМИЯ-2020» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты России, при содействии Российского Союза химиков, ОАО «НИИТЭХИМ», ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России, Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Обращаем внимание участников и посетителей, что все мероприятия в ЦВК «Экспоцентр» проходят в строгом соответствии с требованиями эпидемиологической безопасности. Ношение масок и перчаток на территории комплекса обязательно.

Выставка работает 27-29 октября с 10.00 до 18.00. 30 октября – с 10.00 до 16.00.

22 октября 2020 года в онлайн формате в рамках подготовки к выставке «Химия-2020» состоится международная практическая конференция «КОРРУСХЕМ: современные технологии защиты от коррозии в химической и нефтеперерабатывающей промышленности». Онлайн конференция состоится 22 октября в 11:00 по московскому времени на платформе webinar.ru, длительность 3,5 часа, участие для слушателей – бесплатное, с обязательной регистрацией. Подробнее>>