Приглашаем принять участие в международной практической конференции «КОРРУСХЕМ: современные технологии защиты от коррозии в химической и нефтеперерабатывающей промышленности», которая состоится 22 октября 2020 года в онлайн формате в рамках подготовки к выставке «Химия-2020».
К участию приглашены главные механики, главные инженеры химических и нефтеперерабатывающих заводов России, технические специалисты инжиниринговых компаний, предприятий химического и нефтяного машиностроения, проектных институтов.
Итоги конференции 2019 года можно посмотреть по ссылке.
Ключевые темы конференции «КОРРУСХЕМ»:
- Цифровые технологии для системной диагностики и прогноза образования коррозии
- Corrosion Management System – управление коррозионными рисками на химических и нефтегазовых предприятиях.
- Актуализация национальных стандартов и отраслевой нормативной документации по защите от коррозии для предприятий химического и нефтяного машиностроения.
- Современные подходы к решению проблем защиты оборудования НХК и НПЗ от коррозии.
- Развитие кадрового потенциала служб защиты от коррозии.
Организаторы конференции – межотраслевой журнал «Химическая техника», АО «ЭКСПОЦЕНТР».
Онлайн конференция состоится 22 октября в 11:00 по московскому времени на платформе webinar.ru, длительность 4,5 часа, участие для слушателей – бесплатное, с обязательной регистрацией.
Ссылка на регистрацию:
https://events.webinar.ru/event/6355209/6478071
Программа находится в стадии формирования и согласования. Следите за информацией на сайте журнала. По вопросам участия с докладом: info@chemtech.ru или по тел. +7 (812) 6456774.