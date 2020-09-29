Приглашаем принять участие в международной практической конференции «КОРРУСХЕМ: современные технологии защиты от коррозии в химической и нефтеперерабатывающей промышленности», которая состоится 22 октября 2020 года в онлайн формате в рамках подготовки к выставке «Химия-2020».

К участию приглашены главные механики, главные инженеры химических и нефтеперерабатывающих заводов России, технические специалисты инжиниринговых компаний, предприятий химического и нефтяного машиностроения, проектных институтов.

Итоги конференции 2019 года можно посмотреть по ссылке.

Ключевые темы конференции «КОРРУСХЕМ»:

Цифровые технологии для системной диагностики и прогноза образования коррозии Corrosion Management System – управление коррозионными рисками на химических и нефтегазовых предприятиях. Актуализация национальных стандартов и отраслевой нормативной документации по защите от коррозии для предприятий химического и нефтяного машиностроения. Современные подходы к решению проблем защиты оборудования НХК и НПЗ от коррозии. Развитие кадрового потенциала служб защиты от коррозии.

Организаторы конференции – межотраслевой журнал «Химическая техника», АО «ЭКСПОЦЕНТР».

Онлайн конференция состоится 22 октября в 11:00 по московскому времени на платформе webinar.ru, длительность 4,5 часа, участие для слушателей – бесплатное, с обязательной регистрацией.

Ссылка на регистрацию:

https://events.webinar.ru/event/6355209/6478071

Программа находится в стадии формирования и согласования. Следите за информацией на сайте журнала. По вопросам участия с докладом: info@chemtech.ru или по тел. +7 (812) 6456774.