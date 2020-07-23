В связи с введенными ограничениями и переносом международной практической конференции INTRA-TECH на 2021 год, оргкомитетом конференции было принято решение перевести конференцию в онлайн-формат. Данный формат остается одним из немногих форматов, с помощью которого продолжается работа по формированию деловой среды и обеспечению коммуникации между игроками промышленного рынка.

Была разработана серия вебинаров INTRA-TECH ONLINE, в рамках которых компании смогут напрямую поделиться своими лучшими проектами и рассказать о своем опыте в условиях пандемии и режима самоизоляции.

Ввиду того, что многие компании столкнулись с подобными вызовами и необходимостью полностью перестроиться под новые условия ведения бизнеса, было принято решение начать серию вебинаров с самых актуальных тем.

Первый вебинар прошел 25 июня 2020, где была затронута тема «Безопасность персонала на предприятии в условиях пандемии». На вебинаре были рассмотрены инновационные решения в области обеспечения безопасности персонала на предприятии в условиях пандемии. Представители компаний поделились своим практическим опытом и его применением в тех или иных ситуациях.

Руководитель отдела «Системы Промышленного Мониторинга» Инжиниринговой компании INTRATOOL, Дмитрий Федотов, рассказал, как они столкнулись с взрывным спросом на тепловизоры для дистанционного скрининга во время пандемии, насколько эффективны подобные системы, и поделились принципом их работы. Более того, он подробно объяснил, на какую технологическую базу стоит полагаться при выборе тепловизора, а также, что стоит предпринять для организации температурного контроля на производстве.

Представитель компании Семаргл познакомил с системами дезинфекции Поток и Волна, призванных минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции на предприятии, в офисных зданиях, больницах и других учреждениях.

Дмитрий Бирюков, Инжиниринговая компания INTRATOOL, руководитель отдела технического развития, к.т.н. рассказал о том, как современные технологии помогают решать задачу соблюдения социальной дистанции.

Технический консультант компании IBM, Александр Багдасаров, познакомил с решениями, которые помогают осуществлять функции контроля безопасности на производстве и следования требованиям норм безопасности сотрудниками на предприятии, а именно как используются индивидуальные средства защиты на производстве, тем самым мониторинг выполнения требований норм обеспечения безопасности.

Представитель компании ПАО «Газпром нефть», Игорь Ларионов, рассказал, насколько цифровая трансформация и роль управления инженерной информации важны на стадиях жизненного цикла актива, а также об использовании цифровой инженерной информации на этапе эксплуатации. Были рассмотрены рабочие кейсы и примеры.

По обратной связи во время выступления спикеров было понятно, что слушателям было интересно узнать, как другие компании справляются в таких непростых условиях. Первый вебинар в прямом эфире смотрели более 460 человек из 157 городов и 8 стран. По окончанию поступило много писем с предложениями раскрыть ту или иную тематику, после чего, было решено отклониться от назначенных тем вебинаров и провести следующее онлайн-мероприятие на тему «Современные методы обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и экологии на предприятии».

Второй вебинар из серии INTRA-TECH ONLINE прошел 14 июля 2020. На этот раз мероприятие охватило 6 стран, 94 города и 250 человек. На вебинаре были рассмотрены современные методы обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и экологии на предприятии.

Представитель Инжиниринговой компании INTRATOOL, Александр Вересов, опираясь на опыт реализации технически сложных задач, рассказал о возможностях закрытия проблемных участков с точки зрения повышения эффективной и безопасной эксплуатации установок и производств.

Также от компании СервисСофт слушатели вебинара узнали, как в соответствии с действующим законодательством для предприятий I категории НВОС оснащать источники автоматическими системами непрерывного контроля выбросов и сбросов (АСНКВиС).

Представитель компании «Лаборатория управления рисками», Андрей Любимов, ознакомил всех присутствующих на вебинаре с сервисом HSE Risk Management, при помощи которого можно эффективно управлять мероприятиями по снижению уровня риска на предприятии.

В связи с завершением режима самоизоляции и массовым выходом персонала на рабочие места тема безопасности все-таки остается наиболее актуальной, о чем нам говорит большое количество слушателей серии вебинаров INTRA-TECH ONLINE.

Дата снятия ограничений проведения мероприятий в офлайн-режиме пока неизвестна, но мы ждем Вас в онлайн-режиме на серии вебинаров INTRA-TECH ONLINE. Следите за нашими новостями!