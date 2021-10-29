В этом году Этиленовая конференция состоится в 16 раз, она пройдет с 9 по 11 ноября в Подмосковье. На мероприятии будут обсуждаться современные технологии и оборудование этиленовых производств, а также тенденции и изменения в отрасли производства мономеров.

Традиционно мероприятие по газо- и нефтехимии ориентировано на техническую специализацию и, поэтому, оно привлекает широкий спектр представителей нефтехимического бизнеса. Ежегодно в конференции принимают участие представители нефтехимических предприятий России и СНГ, ведущие разработчики технологий и лицензиары, а также изготовители и поставщики оборудования. В 2021 году на мероприятии планируется участие представителей производственных предприятий групп СИБУР (в том числе Казаньоргсинтез и Нижнекамскнефтехим), Газпром, а также нефтехимических активов российских ВИНК (ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ). Вместе с тем свое участие в конференции подтвердили представители нефтехимических компаний Белоруссии (завод Полимир ОАО «Нафтан») и Азербайджана (ПО «Азерихимия», входящее в SOCAR).

В этом году мероприятие планирует собрать более 100 участников. В рамках программы конференции прозвучат доклады на темы, охватывающие ключевые блоки этиленовых производств: «Пиролиз», «Цифровизация», «Инжиниринг и оборудование», «Материалы и реагенты», «Эксплуатация и развитие нефтегазохимических предприятий».

Мероприятие будет проходить при спонсорской поддержке компаний: ЛНХМ-Инжиниринг, SULZER, KBR, Clariant, Русармкомплект. Генеральным спонсором конференции выступает инжиниринговая компания Technip Energies, которая является мировым лидером в проектировании процессов, поставке оборудования и строительстве производств сжиженного природного газа, водорода, этилена и других технологиях.

Конференция состоится на территории Московской области в гостиничном комплексе Hilton Garden Inn Moscow New Riga.

Организатором ежегодной международной научно-технической этиленовой конференции является компания ВНИИОС-наука – российский разработчик технологий получения базовых продуктов нефтехимии — этилена, пропилена и бензола.

Подробнее с возможностями участия можно ознакомиться на сайте конференции.