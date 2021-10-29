28 октября в рамках выставки «Химия-2021» в онлайн формате состоялась III конференция «КОРРУСХЕМ»/CORRUSCHEM.

Ключевым партнером конференции выступил Тамбовский государственный технический университет. 28 октября в рамках II Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы электрохимии, экологии и защиты от коррозии», посвященной памяти Заслуженного деятеля науки и техники РФ, профессора Вигдоровича В.И., состоялся практический день, к участию в котором удаленно подключились более 100 специалистов – представителей химических и нефтеперерабатывающих предприятий, металлургических, машиностроительных и инжиниринговых компаний.

Всего прозвучало 11 докладов в трех блоках:

Блок 1. Вопросы оптимизации технологических процессов защиты от коррозии

Блок 2. Условия эксплуатации стального оборудования и возможности применения способов коррозионной защиты

Блок 3. Ингибиторы коррозии металлов

Сборник трудов II Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы электрохимии, экологии и защиты от коррозии» доступен по ссылке на сайте конференции.

Участники высоко оценили качество докладов конференции и уровень организации.

Благодарим и приглашаем к сотрудничеству

Благодарим Тамбовский государственный технический университет, Лазарева Сергея Ивановича (д.т.н., профессор, заведующий кафедры “Прикладная геометрия и компьютерная графика” ФГБОУ ВО “ТГТУ”), Цыганкову Людмилу Евгеньевну (д.х.н., профессор, ТГУ им. Г.Р. Державина, г. Тамбов), Шестакова Константина Валерьевича (к.т.н., ТГТУ, г. Тамбов), доктора Алика Гройсмана, АО «ЭКСПОЦЕНТР» и координатора деловых программ Любовь Ильиных за поддержку конференции, надеемся на продолжение и развитие сотрудничества.

Приглашаем к сотрудничеству в работе над программой конференции в следующем году всех экспертов и заинтересованных специалистов.

По вопросам формирования программы и участия в будущих мероприятиях обращайтесь в редакцию журнала «Химическая техника» по e-mail: info@chemtech.ru