В период с 08 октября по 11 октября 2019 г. состоится Совещание главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ с участием специалистов научно-исследовательских и проектных институтов, фирм-производителей оборудования, инжиниринговых фирм. Совещание будет проводиться на базе ФГАУ «Объединенный дом отдыха «Клязьма», Московская область. Темы совещания:

— организация системы обслуживания и ремонта по техническому состоянию электрооборудования на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии;

— организация входного контроля энергетического оборудования на предприятии и методы его диагностики (электродвигателей, кабелей) в процессе эксплуатации;

— нормирование и контроль потребления энергоресурсов на предприятиях.

Приглашаем заинтересованные компании и фирмы к участию в совещании.

Подробности об условиях участия в совещании можно узнать в ООО «НТЦ при Совете главных механиков» по тел./факс: (495) 737-92-94, е‑mail: ntc@sovet-npz.ru, www.sovet-npz.ru