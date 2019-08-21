13 сентября в отеле «Ритц-Карлтон Москва» состоится II ежегодная конференция «Промышленная экология» делового издания «Ведомости».

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.

В рамках конференции будут обсуждаться самые острые вопросы в сфере промышленной экологии,  перспективы внедрения экологически ориентированных моделей в экономику. Будет представлен взгляд государства, бизнеса и общественных институтов на текущие проблемы. Участники получат возможность поддержать конструктивный диалог  по вопросам экологической безопасности промышленного производства России.

В фокусе обсуждения

  • Реализация национального проекта «Экология»: промежуточные итоги
  • Парижское соглашение о климате: сколько будет стоить его ратификация российской промышленности?
  • Внедрение НДТ: новые возможности или новые проблемы для бизнеса?
  • Сводные расчеты выбросов загрязняющих веществ и квоты на выбросы: кто в ответе за экологию регионов?
  • Взаимодействие власти, бизнеса и общества в решении экологических проблем.

Среди спикеров

  • Владимир Бурматов, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды, Государственная Дума РФ
  • Игорь Варфоломеев, первый заместитель министра, Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края
  • Рустем Гималетдинов, вице-президент по нефтепереработке, нефтехимии, газопереработке, «Лукойл»
  • Наталия Гончар, вице-президент по экологической и промышленной безопасности, «Русская медная компания»
  • Михаил Дыган, сотрудник департамента государственной энергетической политики, Министерство энергетики Российской Федерации
  • Рашид Исмаилов, заместитель председателя, Общественный деловой совет национального проекта «Экология»; председатель, Российское экологическое общество
  • Константин Кушнир, заместитель технического директора по охране окружающей среды, «Сибирская генерирующая компания»
  • Игорь Нечаев, генеральный директор, МХК «Еврохим»
  • Глеб Овсянников, начальник департамента общественных связей, «Лукойл»
  • Светлана Радионова, глава, Росприроднадзор
  • Иван Ребрик, директор департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности, ОК «Русал»
  • Сергей Рогинко, руководитель центра экологии и развития, Институт Европы РАН
  • Дмитрий Скобелев, руководитель, Бюро НДТ
  • Галина Христофорова, директор по экологии, НЛМК
  • Евгений Шварц, независимый директор, член совета директоров, ГМК «Норильский никель»

Мы будем рады видеть Вас и Ваших коллег на мероприятии!

Подробная информация на сайте конференции

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