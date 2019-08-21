13 сентября в отеле «Ритц-Карлтон Москва» состоится II ежегодная конференция «Промышленная экология» делового издания «Ведомости».
Мероприятие пройдет при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.
В рамках конференции будут обсуждаться самые острые вопросы в сфере промышленной экологии, перспективы внедрения экологически ориентированных моделей в экономику. Будет представлен взгляд государства, бизнеса и общественных институтов на текущие проблемы. Участники получат возможность поддержать конструктивный диалог по вопросам экологической безопасности промышленного производства России.
В фокусе обсуждения
- Реализация национального проекта «Экология»: промежуточные итоги
- Парижское соглашение о климате: сколько будет стоить его ратификация российской промышленности?
- Внедрение НДТ: новые возможности или новые проблемы для бизнеса?
- Сводные расчеты выбросов загрязняющих веществ и квоты на выбросы: кто в ответе за экологию регионов?
- Взаимодействие власти, бизнеса и общества в решении экологических проблем.
Среди спикеров
- Владимир Бурматов, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды, Государственная Дума РФ
- Игорь Варфоломеев, первый заместитель министра, Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края
- Рустем Гималетдинов, вице-президент по нефтепереработке, нефтехимии, газопереработке, «Лукойл»
- Наталия Гончар, вице-президент по экологической и промышленной безопасности, «Русская медная компания»
- Михаил Дыган, сотрудник департамента государственной энергетической политики, Министерство энергетики Российской Федерации
- Рашид Исмаилов, заместитель председателя, Общественный деловой совет национального проекта «Экология»; председатель, Российское экологическое общество
- Константин Кушнир, заместитель технического директора по охране окружающей среды, «Сибирская генерирующая компания»
- Игорь Нечаев, генеральный директор, МХК «Еврохим»
- Глеб Овсянников, начальник департамента общественных связей, «Лукойл»
- Светлана Радионова, глава, Росприроднадзор
- Иван Ребрик, директор департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности, ОК «Русал»
- Сергей Рогинко, руководитель центра экологии и развития, Институт Европы РАН
- Дмитрий Скобелев, руководитель, Бюро НДТ
- Галина Христофорова, директор по экологии, НЛМК
- Евгений Шварц, независимый директор, член совета директоров, ГМК «Норильский никель»
Мы будем рады видеть Вас и Ваших коллег на мероприятии!
Подробная информация на сайте конференции