13 сентября в отеле «Ритц-Карлтон Москва» состоится II ежегодная конференция «Промышленная экология» делового издания «Ведомости».

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.

В рамках конференции будут обсуждаться самые острые вопросы в сфере промышленной экологии, перспективы внедрения экологически ориентированных моделей в экономику. Будет представлен взгляд государства, бизнеса и общественных институтов на текущие проблемы. Участники получат возможность поддержать конструктивный диалог по вопросам экологической безопасности промышленного производства России.

В фокусе обсуждения

Реализация национального проекта «Экология»: промежуточные итоги

Парижское соглашение о климате: сколько будет стоить его ратификация российской промышленности?

Внедрение НДТ: новые возможности или новые проблемы для бизнеса?

Сводные расчеты выбросов загрязняющих веществ и квоты на выбросы: кто в ответе за экологию регионов?

Взаимодействие власти, бизнеса и общества в решении экологических проблем.

Среди спикеров

Владимир Бурматов, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды, Государственная Дума РФ

председатель комитета по экологии и охране окружающей среды, Государственная Дума РФ Игорь Варфоломеев, первый заместитель министра, Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края

первый заместитель министра, Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края Рустем Гималетдинов, вице-президент по нефтепереработке, нефтехимии, газопереработке, «Лукойл»

вице-президент по нефтепереработке, нефтехимии, газопереработке, «Лукойл» Наталия Гончар, вице-президент по экологической и промышленной безопасности, «Русская медная компания»

вице-президент по экологической и промышленной безопасности, «Русская медная компания» Михаил Дыган, сотрудник департамента государственной энергетической политики, Министерство энергетики Российской Федерации

сотрудник департамента государственной энергетической политики, Министерство энергетики Российской Федерации Рашид Исмаилов , заместитель председателя, Общественный деловой совет национального проекта «Экология»; председатель, Российское экологическое общество

, заместитель председателя, Общественный деловой совет национального проекта «Экология»; председатель, Российское экологическое общество Константин Кушнир, заместитель технического директора по охране окружающей среды, «Сибирская генерирующая компания»

заместитель технического директора по охране окружающей среды, «Сибирская генерирующая компания» Игорь Нечаев, генеральный директор, МХК «Еврохим»

генеральный директор, МХК «Еврохим» Глеб Овсянников, начальник департамента общественных связей, «Лукойл»

начальник департамента общественных связей, «Лукойл» Светлана Радионова, глава, Росприроднадзор

глава, Росприроднадзор Иван Ребрик, директор департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности, ОК «Русал»

директор департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности, ОК «Русал» Сергей Рогинко, руководитель центра экологии и развития , Институт Европы РАН

руководитель центра экологии и развития Институт Европы РАН Дмитрий Скобелев, руководитель, Бюро НДТ

руководитель, Бюро НДТ Галина Христофорова, директор по экологии, НЛМК

директор по экологии, НЛМК Евгений Шварц, независимый директор, член совета директоров, ГМК «Норильский никель»

Мы будем рады видеть Вас и Ваших коллег на мероприятии!

Подробная информация на сайте конференции