2000 участников из 397 организаций нефтегазовой отрасли, определены обладатели «Нефтяной совы» и кубка лучшего студенческого объединения – подведены итоги Международной молодежной конференции «Нефть и газ – 2018».

В период с 23 по 26 апреля 2018 г. в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошла 72-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ – 2018», приуроченная к V Национальному нефтегазовому форуму. В 2018 году в конференции приняли участие более 2000 студентов, аспирантов, молодых ученых, специалистов, школьников из 397 образовательных учреждений и отраслевых организаций России и зарубежных стран.

Конференция проходила при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского газового общества и ведущих нефтегазовых компаний.

На пленарном заседании конференции выступили заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, председатель концерна «Шелл» в России Седерик Кремерс, директор по персоналу «Шлюмберже Россия и Центральная Азия» Денис Петраков, директор Департамента ООО «Эмерсон» Сергей Мишин, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, начальник Департамента ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрий Пихтовников, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Вадим Воеводкин, директор по работе с ключевыми клиентами в нефтегазовом комплексе ООО «Сименс» Владимир Децюк, директор по цифровым технологиям General Electric Андрей Сумцов. В докладах были рассмотрены вопросы привлечения молодежи к решению реальных производственных задач и выполнению прикладных научных исследований, первые результаты и проблемы создания системы профессиональных квалификаций, реализации проекта «Интеллектуальное месторождение», а также представлен опыт внедрения и использования цифровых технологий на предприятиях нефтегазовой отрасли.

Свои приветственные обращения в адрес участников и организаторов конференции также направили Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской, председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, руководитель федерального агентства научных организаций Михаил Котюков, руководители ведущих нефтегазовых компаний.

Также в первый день конференции одним из ключевых мероприятий стал очный этап III Всероссийского конкурса на лучшее студенческое научное объединение нефтегазовой отрасли России, на котором свои проекты представили победители заочного этапа – 10 лучших молодежных команд вузов России. В 2018 году проекты команд студенческих объединений были посвящены комплексному развитию энергетического потенциала Каспийского региона с учетом экологических проблем и геополитических особенностей. По решению конкурсной комиссии, сформированной из представителей профильных министерств и нефтегазовых компаний, лучшими стала команда Ухтинского государственного технического университета, которая помимо переходящего кубка лучшего СНО получила сертификат на образовательную поездку на объект Каспийского региона от официального партнера конкурса – компании ПАО «ЛУКОЙЛ». Официальным спонсором конкурса выступила компания Gazprom International.

Согласно программе работа конференции продолжилась по 14 основным секционным заседаниям. Всего в течение двух дней на конференции было заслушано более 700 научных работ по 23 тематическим направлениям, прошедших предварительный отбор конкурсной комиссии. Экспертные комиссии по каждому из направлений отметили рост интереса молодежи к ведению научной деятельности и повышение уровня проработки представленных работ в целом.

В 2018 году в рамках конференции по инициативе Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации была проведена II Всероссийская интеллектуальная игра среди молодежи нефтегазовой отрасли «Нефтяная сова», в которой приняли участие 83 команды из организаций и вузов отрасли России и зарубежья. Ведущим интеллектуальной игры выступил молодой капитан элитарного клуба и обладатель Хрустальной совы Борис Белозеров. По результатам полуфинальных игр за звание самой интеллектуальной команды нефтегазовой отрасли соревновались 30 лучших сборных. В напряжённой борьбе обладателем хрустальной «Нефтяной совы» 2018 года стала команда молодых специалистов ОАО «СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА», второе и третье места заняли команды АО «Гипротрубопровод» и АО «Гипровостокнефть» соответственно. Партнерами игры выступили Национальный нефтегазовый форум и Выставка НЕФТЕГАЗ.

Также в рамках конференции уже традиционно была проведена встреча без галстуков, на которой у участников была возможность задать любой интересующий их вопрос руководителям профильных ведомств и нефтегазовых компаний. Модератором встречи выступил проректор по научной работе Губкинского университета Александр Мурадов, а на вопросы молодежи отвечали: заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, начальник Управления АО «Зарубежнефть» Ольга Алексеева, вице-президент Шлюмберже Артем Карапетов, коммерческий директор нефтегазового бизнеса General Electric Руслан Пахомов, начальник Управления ПАО «ЛУКОЙЛ» Олег Романовский, представитель ПАО «СИБУР Холдинг» Станислав Хвостов. На встрече были заданы вопросы о перспективах развития нефтехимии, проблемах цифровизации и импортозамещения, налогообложения нефтяной отрасли, результатах и перспективах сделки ОПЕК+, а также роли студенческой науки в формировании инновационной научно-технической базы предприятий отрасли, прохождения практик, стажировок и трудоустройства в ведущие нефтегазовые компании. Спонсором встречи без галстуков выступил концерн «Шелл».

Конференция завершилась церемонией торжественного награждения победителей и призеров конференции, конкурса и интеллектуальной игры, в которой приняли участие заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин и проректор Губкинского университета Александр Мурадов.

Подарки победителям и призёрам конференции были предоставлены официальными спонсорами и партнерами конференции: компанией «Шлюмберже», Технопарком промышленной автоматизации ПАО «Газпром нефть», ИД «Недра», ИД «Коммерсантъ». Помимо основных подарков авторы лучших научных работ по тематическим направлениям были отмечены поощрительными призами и сертификатами на прохождение практик и стажировок в нефтегазовых компаниях.

Материалы по итогам мероприятия и архив фотографий доступны для скачивания на сайте конференции neftegaz.gubkin.ru.