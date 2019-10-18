«Единым окном» для экспортно-ориентированных российских компаний нефтегазовой отрасли выступил Российский экспортный центр (РЭЦ), который в третий раз принимал участие в качестве партнера IX Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2019).

РЭЦ является «проводником» для работы с экспортно-ориентированными компаниями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки. В группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций «ЭКСАР» и «РОСЭКСИМБАНК».

«Одна из задач РЭЦ состоит в том, чтобы устранить ограничения для бизнеса, вовлеченного в экспортную деятельность, — отмечает генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев. — За прошлый год РЭЦ оказал поддержку более 10 тысячам экспортёров, любой предприниматель найдет с нашей помощью то, что будет актуально именно для него».

В масштабах сотрудничества с Российским экспортным центром (РЭЦ), свои продукты продемонстрировали 20 компаний-участниц, выступивших с индивидуальными стендами, среди которых – «Константа-2», «ИПЦ», «СИЛУР», «Насосы ППД», «НТЭ», «Амира», «Регулятор», ГК «Турбулентность-ДОН», ГК «ИНТРАТУЛ», ПК «Космос-Нефть-Газ», «НПП ГазСервисКомпозит», НПП «Технопроект», ПКТБА», «Прософт-Системы», «ОМК», «Гидромашсервис», «ЧТПЗ», «СКАТЗ». Особо следует отметить модельный ряд легендарных отечественных автомобилей «Урал» и «Лада» от производителей АЗ «УРАЛ» и «АТС-сервис», которые представили новинки современного автопрома собственного серийного производства.

Кроме того, коллективный стенд РЭЦ объединил четыре компании: «ППМТС «Пермснабсбыт», «Агро», «Фидесис» и «Мета-хром», которые также продемонстрировали свои предложения: транспортная фирма «Агро» – автомобильные грузовые перевозки нефтегазового и бурильного оборудования по России и Европе, специалисты инжиринговой компании «Фидесис» – программное обеспечение для нефтегазовой промышленности. Четвертый участник коллективного стенда – «Мета-хром» – занимается производством газовых хроматографов (устройств для анализа сложных газовых веществ), а также разработкой измерительных приборов по заказу компаний различного промышленного профиля. Хроматографы используются в исследовательской работе пищевой, медицинской, добывающей и других областях промышленности.

Наиболее интересным экспонатом этого стенда стала важная разработка компании «ППМТС «Пермснабсбыт» – анодный заземлитель типа «АЗП-РА», не имеющий мировых аналогов. Устройство защищает от коррозии стальные коммуникации: газопроводы, водопроводы. Преимущества заземлителя – эко-безопасность (по мере эксплуатации в земле он постепенно разлагается), долгий срок службы (от 35 лет), прочность, легкость монтажа. «Основное направление деятельности нашей компании – комплексное решение задач, связанных с защитой от электрохимической коррозии: отведение ее путем наложенного тока и сбрасывание коррозии в землю или на поверхность», – пояснили в компании.

Эксперты Центра также приняли участие в деловой программе Форума. Так, 3 октября 2019 года для делегатов была организована конференция с международным участием «Экспортные перспективы российских нефтегазовых технологий». Модератором мероприятия выступил Максим Кобин, управляющий директор по клиентской работе АО «ЭКСАР» (группа «РЭЦ»).