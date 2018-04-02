С развитием автомобильной промышленности, глобального изменения рынка в связи со все более жесткими экологическими требованиями и новыми технологическими возможностями спецификации моторных масел все более усложнялись в последние годы.

Относительной сенсацией стало объявление ILSAC о тестировании новой спецификации масел ILSAC-GF6 (и ее аналоговой спецификации Американского института нефти API SP). Несмотря на то, что для российских автовладельцев обозначение ILSAC остается спецификацией азиатских автомобилей, и, в целом, менее знакомо, чем американская спецификация (API) и европейская (ACEA), ожидаемое введение новой спецификации будет иметь значение для всей отрасли, так как новая спецификация задаст принципиально новый уровень требований к моторным маслам.

ILSAC – как инициатива со стороны самих автомобильных производителей, изначально задана целью защитить двигатели нового поколения, которые крупнейшие OEM разрабатывают, чтобы выполнять законодательные требования по выхлопам и сокращению потребления топлива. Масла, разрабатываемые под новые модели двигателей, должны быть способны обеспечить защиту от износа, обеспечить более низкий расход топлива при текущих требованиях по вязкости, обеспечить большую эксплуатационную надежность масла.

Для российских производителей масел соответствии спецификации ILSAC GF-6 (API SP) станет большим вызовом, если они хотят успешно конкурировать на европейских и азиатских рынках. Крупнейшие российские производители, такие как Роснефть-Смазочные материалы, Газпром Нефть-Смазочные материалы, ЛЛК-Интернешнл по итогам года заявили о росте продаж в премиум сегменте и повышении доли экспорта, в том числе в страны Европы и Азии. Компании продолжают успешно поднимать качество своей продукции, воспользовавшись макроэкономическими факторами и эффективно модернизируя свои мощности.

О том, как российские производители могут обеспечить выпуск продукции в соответствии с новыми мировыми спецификациями в рамках конференции «Базовые масла и смазочные материалы СНГ» представит презентацию Альберто Розелли, Руководитель направления, Инновационные продукты, компании Eni Additives.

Конференция «Базовые масла и смазочные материалы» — ежегодное мероприятие посвященное актуальным вопросам развития производства масел и смазочных материалов в России и странах СНГ и традиционное место встречи профессионалов отрасли. 6-я конференция пройдёт 22-24 мая в отеле Лотте Москва и приглашает участников.

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