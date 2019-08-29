24 октября 2019 г. в Москве состоится международная техническая конференция «Уплотнительная техника и динамическое оборудование. Инновации, надежность, эффективность» / Industrial sealing technology and rotating equipment. Innovations, Reliability, Efficiency.

Организаторами конференции выступают компании Fluiten Italy S.p.A и ООО

«Флюитен».

Участники будут ознакомлены с новейшими решениями в области уплотнений, современными международными стандартами в данной сфере и практическими примерами и референциями Fluiten с указанием технических и экономических преимуществ.

В рамках конференции с докладами выступят ведущие российские и зарубежные производители современного насосного оборудования.

На конференцию приглашаются представители предприятий топливно-энергетической, химической и других отраслей промышленности.

Оргкомитет конференции:

+7 (495) 00 88 615, электронная почта: conf2019@fluiten.com.ru