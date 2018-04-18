18 апреля в 10:00 утра в Москве начал работу Форум «МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ-2018. Industry 4.0: цифровая трансформация промышленной инфраструктуры». На площадке мероприятия Минпромторг РФ, Минстрой РФ, ПАО «Газпром нефть», ГК «Росатом», ПАО «РусГидро» расскажут о результатах применения технологий CУИД, BIM, ГИС, AR/VR на примере реальных объектов. По многочисленным просьбам организована онлайн трансляция ключевых секций:
- 10:00-12:30 – Пленарное заседание «Цифровая промышленность – драйверы развития. Бизнес, общество, технологии, власть»
Правительство РФ и технологические лидеры страны о необходимости перемен и экономической значимости новой парадигмы управления производствами.
- 13:00-19:00 – Цифровой актив в Цифровой экономике: эффективность и безопасность ЖЦ промышленных объектов
Отраслевые кейсы от пользователей и разработчиков BIM/СУИД-технологий: добыча и переработка нефти и газа, добыча полезных ископаемых, микроэлектроника, металлургия, ОПК, ТЭК, химическое производство, социальная инфраструктура и другие.
- 13:00-18:00 – Круглый стол «Цифровая трансформация государственного управления»
Региональные операторы систем пространственного развития территорий поделятся опытом создания, эксплуатации и поддержки.
- 13:00-16:00 – Специальная секция «Цифровой вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии»
Демонстрация уникальных российских технологий для вывода из эксплуатации при участии Минобрнауки РФ, ГК «Росатом», Ростехнадзора, АЭС «Козлодуй» (Болгария), Halden Project (Норвегия), NUKEM (Германия).
Спикеры:
Государственные и некоммерческие организации
- Минэкономразвития РФ – Пушкин В.М., директор департамента Управления делами
- Фонд развития промышленности – Вологодский С.А., заместитель директора
- Сколково – Лещенко Г.Ю., инвестиционный директор
- РВК – Уткин Н.А., руководитель программ
- АО «Роскартография» – Серебряков С.В., заместитель генерального директора по инновациям
Технологические лидеры
- ПАО «Газпром нефть» – Гуреев Сергей Николаевич, начальник Департамента капитального строительства
- Госкорпорация «Росатом» – Абрамов Александр Анатольевич, заместитель директора по государственной политике в области ОЯТ, РАО и ВЭ
- ПАО «ФосАгро» – Будник Роман Николаевич, директор по ИТ
Ведущие разработчики BIM/СУИД-платформ
- ГК «НЕОЛАНТ» – Кононов Виталий Владимирович, президент
- ООО «Интерграф ППэндМ» (Hexagon PPM) – Вайсбекер Андреас, генеральный директор
- OOO «Аутодеск» (Си-Ай-Эс) – Морозова Анастасия Сергеевна, генеральный директор
Присоединяйтесь к главному цифровому событию года со своего рабочего места!