18 апреля в 10:00 утра в Москве начал работу Форум «МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ-2018. Industry 4.0: цифровая трансформация промышленной инфраструктуры». На площадке мероприятия Минпромторг РФ, Минстрой РФ, ПАО «Газпром нефть», ГК «Росатом», ПАО «РусГидро» расскажут о результатах применения технологий CУИД, BIM, ГИС, AR/VR на примере реальных объектов. По многочисленным просьбам организована онлайн трансляция ключевых секций:

Правительство РФ и технологические лидеры страны о необходимости перемен и экономической значимости новой парадигмы управления производствами.

Отраслевые кейсы от пользователей и разработчиков BIM/СУИД-технологий: добыча и переработка нефти и газа, добыча полезных ископаемых, микроэлектроника, металлургия, ОПК, ТЭК, химическое производство, социальная инфраструктура и другие.

Региональные операторы систем пространственного развития территорий поделятся опытом создания, эксплуатации и поддержки.

Демонстрация уникальных российских технологий для вывода из эксплуатации при участии Минобрнауки РФ, ГК «Росатом», Ростехнадзора, АЭС «Козлодуй» (Болгария), Halden Project (Норвегия), NUKEM (Германия).

Спикеры:

Государственные и некоммерческие организации

Минэкономразвития РФ – Пушкин В.М., директор департамента Управления делами

Фонд развития промышленности – Вологодский С.А., заместитель директора

Сколково – Лещенко Г.Ю., инвестиционный директор

РВК – Уткин Н.А., руководитель программ

АО «Роскартография» – Серебряков С.В., заместитель генерального директора по инновациям

Технологические лидеры

ПАО «Газпром нефть» – Гуреев Сергей Николаевич, начальник Департамента капитального строительства

Госкорпорация «Росатом» – Абрамов Александр Анатольевич, заместитель директора по государственной политике в области ОЯТ, РАО и ВЭ

ПАО «ФосАгро» – Будник Роман Николаевич, директор по ИТ

Ведущие разработчики BIM/СУИД-платформ

ГК «НЕОЛАНТ» – Кононов Виталий Владимирович, президент

ООО «Интерграф ППэндМ» (Hexagon PPM) – Вайсбекер Андреас, генеральный директор

OOO «Аутодеск» (Си-Ай-Эс) – Морозова Анастасия Сергеевна, генеральный директор

Программа Форума

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