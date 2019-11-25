25 ноября 2019 г. на третьей технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) завершен монтаж холодного блока сырьевого газа. Данное оборудование предназначено для охлаждения поступающего на завод природного газа перед подачей на колонны газоразделения и является важным элементом комплекса установок для разделения газа.

Общий вес холодного блока в сборе составляет 1636 тонн, высота — более 77 метров. Оборудование состоит из семи модулей, сборка которых в единый блок велась краном грузоподъемностью 1600 тонн.

В 2018 году два аналогичных холодных блока сырьевого газа были установлены на первой и второй технологических линиях Амурского ГПЗ.

Справочная информация:

Амурский ГПЗ ПАО «Газпром» станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).