18-20 июня 2019 года ОАО «НИИК» проводит 10-ю Международную научно-практическую конференцию «Азот-2019» на базе загородного отеля «Чайка», Дзержинск.

В этом году конференция «Карбамид», проводимая ОАО «НИИК» каждые два года, поменяла свое название ввиду значительного расширения области деятельности компании. НИИК продолжает исследования и разработки, позволяющие развивать производство аммиака, карбамида, азотной кислоты, амселитры, метанола и других химических продуктов.

В деловой программе найдут отражение вопросы развития отрасли азотных удобрений, перспектив рынка. Современный подход НИИК учитывает планы, которые имеются у заказчиков, и ориентирован на мировые тенденции.

В программе конференции — новые разработки и уже реализованные проекты ОАО «НИИК» в части строительства и реконструкции химических производств, будут представлены современные технологии проектирования при строительстве и эксплуатации.

НИИК обобщит опыт работы в качестве инжиниринговой компании, обладающей компетенцией для выполнения работ по проектированию, поставке оборудования и строительству на условиях EPC.

Современная система проектирования и эксплуатации действующего завода уже не может без активного внедрения цифровых технологий. Темой одного из докладов станет интегрированный инжиниринг и концепция интеллектуальных multy-D-моделей – помощь в выборе оптимальных путей эксплуатации объектов.

Актуальной темой для производителей минеральных удобрений являются экологические вопросы, которым также будет уделено внимание. Традиционно прозвучит много новой и интересной информации по диагностике, ремонтам и чистке оборудования, коррозионным процессам и эффективности предпринимаемых ОАО «НИИК» проектных решений в этой области.

Многолетний опыт взаимодействия НИИК с компаниями-производителями минеральных удобрений и лицензиарами технологий показал, что максимально успешных результатов можно достичь только путем взаимодействия. Поэтому часть докладов на конференции будет подготовлена с участием партнеров НИИК.

Обсудить интересующие вопросы производства участники конференции смогут во время рабочих встреч.

По вопросам участия: pr@niik.ru