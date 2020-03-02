27 февраля 2020 года представители компании SCIF Congress во главе с президентом Леонидом Халимоном посетили с официальным визитом Азербайджан и провели деловую встречу с директором Карбамидного завода Государственной нефтяной компании (SOCAR) Хаялом Джафаровым.

Во время делового визита господин Джафаров продемонстрировал участникам делегации SCIF Congress производственные мощности завода и заявил, что вся система управления предприятием полностью автоматизирована и соответствует самым высоким требованиям, в том числе требованиям безопасности на производстве.

На встрече был также озвучен ряд предложений для включения в IV Всемирный Конгресс производителей минеральных удобрений и пестицидов SCIF 2020, который состоится в городе Баку. Одним из основных направлений Конгресса является обсуждение вопросов, связанных с производством азотных удобрений.

По итогам встречи была достигнута договоренность об участии представителей Карбамидного завода Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в IV Всемирном Конгрессе производителей минеральных удобрений и пестицидов SCIF 2020 в статусе «Генеральный производственный партнер». Данная договорённость была зафиксирована между президентом компании SCIF Congress и директором завода Хаялом Джафаровым.

Напомним, что фундамент Карбамидного завода был заложен в декабре 2011 года при участии Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева. Договор о проектировании, закупке и строительстве завода «под ключ» был подписан с южнокорейской компанией Samsung Engineering Co., Ltd. Лицензиарами завода на производство аммиака и карбамида являются соответственно Haldor Topsoe (Дания) и Stamicarbon B.V (Нидерланды). Услуги по консалтингу и независимой ревизии выполняла финская компания Neste Engineering Solutions Oy.

16 января 2019 года Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Карбамидного завода Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).