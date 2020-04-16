На проекте строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) реализуется проект по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для контроля проведения работ повышенной опасности. Дроны помогают специалистам следить за соблюдением норм охраны труда и промышленной безопасности при выполнении высотных работ.

На территории завода возводятся сложные промышленные установки, высота которых достигает 90 метров. При этом площадь строительной площадки Амурского ГПЗ составляет более 800 га. Учитывая, что на текущий момент в работах задействовано порядка 29 тыс. человек, проведение аудитов и контрольных проверок соблюдения правил безопасности традиционными методами обходов в таких условиях требовало бы привлечения большого количества персонала, а также занимало бы много времени.

Беспилотные летательные аппараты обеспечивают возможность проводить удаленный мониторинг из одной точки на уровне земли, оставаясь незаметным для работников и не отвлекая их от выполнения производственных задач, а также на безопасном расстоянии от объектов и работающей строительной техники. БПЛА управляются квалифицированными операторами. Видео с камеры беспилотного летательного аппарата транслируется в реальном времени на планшет сотрудника подразделений охраны труда и промышленной безопасности. Качество и детальность транслируемого видео обеспечивает возможность визуальной идентификации, осуществления оперативного реагирования и устранения нарушений. Параллельно с трансляцией ведется запись видео и фото с указанием даты и времени съемки, что обеспечивает возможность последующего анализа записанных видеоматериалов.

Новый подход позволяет генеральному подрядчику проекта наладить контроль на большей территории, на высоте и в труднодоступных местах за меньшее время и с привлечением меньшего количества сотрудников, чем при традиционных методах мониторинга. Дополнительно БПЛА станут инструментом мониторинга противопожарной обстановки вокруг строительной площадки. В настоящий момент на территории Приамурья действует противопожарный режим. В этих условиях дроны помогут оперативно обнаружить, спрогнозировать распространение подпалов травы и применить корректирующие меры.

Проект по управлению промышленной безопасностью реализуется генеральным подрядчиком строительства Амурского ГПЗ — компанией «НИПИГАЗ».

Справочная информация:

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).