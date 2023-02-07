Спешим сообщить об открытии онлайн-регистрации на Международные промышленные выставки Rosmould & 3D-TECH и Rosplast, которые пройдут одновременно в Москве 6-8 июня 2023 года во 2-м павильоне МВЦ «Крокус Экспо».

Rosmould & 3D–TECH – единственная специализированная выставка формообразующей оснастки в Восточной Европе, которая проводится в России с 2006 года. В 2023 году выставка представит оборудование и технологическую оснастку (пресс-формы, штампы, инструмент) для изготовления изделий из различных материалов (металл, пластмасса, резина, керамика и другое). Выставка Rosmould также включает в себя специализированную экспозицию 3D-TECH – Аддитивные технологии и 3D-печать, которая является крупнейшей экспозицией 3D-технологий в России.

Rosplast – ведущая и активно развивающаяся выставка, которая демонстрирует современное оборудование, различные материалы и технологии для переработки и производства изделий из пластмасс от крупнейших производителей и поставщиков. Rosplast проводится в России ежегодно с 2010 года. В 2023 году на выставке впервые будет представлен раздел «Вторичная переработка». Постоянно растущая экспозиция и уникальная целевая аудитория выставки создают благоприятные условия для взаимодействия деловых партнеров, развития бизнеса и способствуют развитию полимерной отрасли в России.

Выставки Rosmould | Rosplast ежегодно показывают стабильный рост: в 2022 году увеличение экспозиции составило 5% в сравнении с 2021 годом, несмотря на отсутствие многих иностранных участников, 90% экспонентов подтвердили свое участие в выставках следующего года. Посещаемость Rosmould и Rosplast 2022 стала рекордной за всю историю данных выставок: в течение трех дней на экспозицию пришло 7 436 уникальных посетителей, что на 36% больше аналогичного показателя 2021 года. При этом доля региональных посетителей составила 45% (без учета Москвы и Московской области).

В 2023 году мы ожидаем дальнейший рост как экспозиции, так и посетительской аудитории: более 8 000 специалистов из разных отраслей промышленности, а также свыше 200 участников в составе двух параллельно проходящих выставок, включая как иностранных участников и национальные павильоны, так и региональные коллективные экспозиции российских производителей. Рост экспозиции обусловлен расширением продуктовых групп и активной работой с регионами. Для привлечения региональных участников мы активно используем программу поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, которая компенсирует затраты на участие в Rosmould | Rosplast. Для этого компаниям нужно просто обратиться в Центр поддержки предпринимательства своего региона. Подробная информация представлена на сайте выставок.

Сейчас формирование экспозиции выставок еще продолжается. Среди производителей пресс-форм, штампов, инструментальной оснастки уже подтвердили участие: Ассоциация инструментальщиков АИР, Завод штампов и пресс-форм (Группа ГАЗ), Концерн Калашников, Лазерные технологии, МолдСервис, Новая форма, Проф-НН, Т-МОЛД, Формсервис, Штанзен, и многие другие.

Современное технологичное оборудование для литья пластмасс под давлением, экструзионное оборудование, широкий спектр вспомогательного оборудования для периферийного оснащения, а также решения для автоматизации производства представят: Балитех, ВИВТЕХ, Гамма-Пласт, Дельта Холод, Интерпласт, Формотроник, BabyPlast, BORCHE Machinery, Everplast, Jwell, Leader Machinery, Liansu, Moretto, и др.

В секторе «3D-TECH – Аддитивные технологии и 3D-печать» ведущие разработчики и поставщики 3D-оборудования покажут свои новинки в сфере 3D-печати и 3D-сканирования: Лазеры и аппаратура, Металком (Русал), AviMetal AM, Z-Axis, Cybercom, Farsoon, Lider-3D, Range Vision, RedFab, Top3DGroup, Topstanok, Total-Z, UnionTech и др.

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Помимо экспозиции, на площадках выставок будет организована насыщенная деловая программа с экспертными мероприятиями отраслевых тематик. На данный момент запланированы следующие деловые и образовательные мероприятия:

Форум индустрии производства пластмасс и рециклинга PlastForum;

Техническая конференция «Пресс-формы и технологическая оснастка. Конструирование, изготовление, обслуживание»;

Конференция «Умные технологии литья и выдува пластмасс» от журнала «Пластикс»;

Форум Аддитивных технологий 3D-TECH;

Практический семинар по ремонту и восстановлению оснастки от Ассоциации инструментальщиков России (АИР).

На данный момент подробная программа находится в процессе формирования, команда выставок работает над новыми актуальными темами.

Выставки Rosmould & 3D-TECH | Rosplast 2023 – полная производственная цепочка на одной площадке «от идеи до готового изделия». Это уникальная возможность всего за три дня узнать самые актуальные тенденции отрасли от ведущих экспертов, ознакомиться с последними новинками в сфере современного оборудования и аддитивных технологий, найти новых партнеров для решения текущих производственных задач, а также получить уникальные специальные предложения напрямую от производителей и официальных поставщиков.

Зарегистрироваться на выставки можно по данной ссылке, бесплатный билет по промокоду: RM23-JH7SM

До встречи на Rosmould & 3D–TECH | Rosplast 2023!



https://rosmould.ru

http://rosplast-expo.ru