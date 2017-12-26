Уважаемые коллеги,

Продолжается подготовка к V Международному промышленному форуму Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика, 27.02-1.03.2018, Москва, Экспоцентр.

Следуя насущным потребностям промышленности Форум Территория NDT расширяет традиционную тематику выявления и оценки допустимости дефекта на активно развивающееся направление комплексной оценки технического состояния объекта и прогнозирование срока его службы.

В связи с этим, в рамках деловой программы Форума будет проведена конференция «Техническая диагностика в системе обеспечения техногенной безопасности»

Председателями Конференции выступят Горкунов Эдуард Степанович, академик РАН, Махутов Николай Андреевич, член-корреспондент РАН, Иванов Валерий Иванович, д.т.н., профессор

На Конференции будут рассмотрены актуальные проблемы по использованию технического диагностирования для расчетов вероятности разрушения диагностируемых объектов, оценки риска аварии и повышения безопасности. При этом Конференция «Техническая диагностика в системе обеспечения техногенной безопасности» наметит:

• Создание критериев и перечня объектов, для которых необходимо и экономически целесообразно проводить анализ и расчет вероятности аварии, оценку риска аварии.

• Разработка методик анализа риска и целесообразности оценки риска с использованием технического диагностирования.

• Разработка комплекса стандартов и нормативно-техническая документация по оценке риска с использованием методов технического диагностирования.

• Создание системы подготовки и аттестации специалистов в области риск-ориентированного технического диагностирования аналогичного системе, принятой в неразрушающем контроле.

Направления работы Конференции с руководителями:

Общие задачи для технической диагностики при оценке техногенной безопасности (Институт машиноведения УрО РАН, Институт машиноведения им. А.А. Благонравова, Научно-исследовательский институт интроскопии МНПО «Спектр»)

Особенности применения технологий и приборов технической диагностики и неразрушабщего контроля в процессе создания и эксплуатации сооружений объектов наземной космической инфраструктуры (Санкт-Петербургский национальный исследовательский Университет информационных технологий, механики и оптики (Универсиет ИТМО), Науно-технический центр «Эталон»)

Техническая диагностика в атомной энергетике (НИКИЭТ имени Н. А. Доллежаля, Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС))

Техническая диагностика на транспорте (Федеральная служба по надзору в сфере транспорта)

Техническая диагностика на особо опасных объектах

Техническая диагностика в строительстве

Больше информации на сайте http://expo.ronktd.ru/about/program/