Уважаемые коллеги,
Продолжается подготовка к V Международному промышленному форуму Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика, 27.02-1.03.2018, Москва, Экспоцентр.
Следуя насущным потребностям промышленности Форум Территория NDT расширяет традиционную тематику выявления и оценки допустимости дефекта на активно развивающееся направление комплексной оценки технического состояния объекта и прогнозирование срока его службы.
В связи с этим, в рамках деловой программы Форума будет проведена конференция «Техническая диагностика в системе обеспечения техногенной безопасности»
Председателями Конференции выступят Горкунов Эдуард Степанович, академик РАН, Махутов Николай Андреевич, член-корреспондент РАН, Иванов Валерий Иванович, д.т.н., профессор
На Конференции будут рассмотрены актуальные проблемы по использованию технического диагностирования для расчетов вероятности разрушения диагностируемых объектов, оценки риска аварии и повышения безопасности. При этом Конференция «Техническая диагностика в системе обеспечения техногенной безопасности» наметит:
• Создание критериев и перечня объектов, для которых необходимо и экономически целесообразно проводить анализ и расчет вероятности аварии, оценку риска аварии.
• Разработка методик анализа риска и целесообразности оценки риска с использованием технического диагностирования.
• Разработка комплекса стандартов и нормативно-техническая документация по оценке риска с использованием методов технического диагностирования.
• Создание системы подготовки и аттестации специалистов в области риск-ориентированного технического диагностирования аналогичного системе, принятой в неразрушающем контроле.
Направления работы Конференции с руководителями:
- Общие задачи для технической диагностики при оценке техногенной безопасности (Институт машиноведения УрО РАН, Институт машиноведения им. А.А. Благонравова, Научно-исследовательский институт интроскопии МНПО «Спектр»)
- Особенности применения технологий и приборов технической диагностики и неразрушабщего контроля в процессе создания и эксплуатации сооружений объектов наземной космической инфраструктуры (Санкт-Петербургский национальный исследовательский Университет информационных технологий, механики и оптики (Универсиет ИТМО), Науно-технический центр «Эталон»)
- Техническая диагностика в атомной энергетике (НИКИЭТ имени Н. А. Доллежаля, Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС))
- Техническая диагностика на транспорте (Федеральная служба по надзору в сфере транспорта)
- Техническая диагностика на особо опасных объектах
- Техническая диагностика в строительстве
Больше информации на сайте http://expo.ronktd.ru/about/program/