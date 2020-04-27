В Новой Москве завершилось сооружение быстровозводимой инфекционной больницы. С точки зрения строительства объект стал настоящим вызовом: общее число зданий комплекса – более 50, а совокупная площадь – 70 тыс. м2; в разное время на площадке трудились более 7,000 технических специалистов.

Строители столкнулись с несколькими амбициозными задачами, одна из которых –возвести не временный стационар, а полноценный медцентр, который должен прослужить не менее 50 лет. Специально для сооружения комплекса был разработан новый вид металлоконструкций, в создании которых участвовало 18 заводов. Следующий шаг – после производства и поставки металлоконструкций на стройплощадку – заключался в их монтаже. Правильно проведенный монтаж, в частности, может обеспечить долгий срок службы здания за счет создания надежной связи металлоконструкций с основанием фундамента. Однако как отметил в комментарии к ходу строительства объекта заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, монтаж металлоконструкций – это очень трудоемкий процесс. Для решения этой задачи была выбрана сухая смесь MasterEmaco T 1200 PG производителя Master Builders Solutions. При смешивании с водой она образует монтажный состав, иными словами — подливку под опорные части металлоконструкций, которая при застывании прочно связывает их с основанием фундамента.

Другая важная особенность объекта заключалась в сжатых сроках строительства. Возведение больницы заняло около 1,5 месяцев – началось оно 12 марта, а уже 21 апреля медучреждение приняло первых пациентов. При этом среднее время строительства подобных объектов из легковозводимых конструкций составляет от шести до восьми месяцев. В условиях ограниченного времени подрядчик положился на смесь MasterEmaco T 1200 PG, которая не только обеспечивает нужное качество строительства, но и позволяет значительно сократить его сроки благодаря высокой скорости набора прочности.

Для строительства больницы в условиях российского климата важным фактором также была температура окружающей среды. Проведение монтажных работ ранней весной, когда температура ночью может опускаться ниже нуля, затрудняет процесс. Для своевременной сдачи объекта в установленные сроки в таких условиях при стандартных обстоятельствах необходимо проводить множество дополнительных операций: например, монтаж тепловых контуров, электропрогрев и др. В случае применения MasterEmaco T 1200 PG дополнительными операциями будут являться: удаление возможной наледи с основания перед укладкой материала и последующее укрытие его тепловлагоизолирующими материалами. Дополнительный прогрев необязателен. Работы этим материалом можно производить при температуре до -10°С.

Строительство больницы началось 12 марта в п. Вороновское деревни Голохвастово в Новой Москве. Инфекционный центр рассчитан на 900 мест, его общая площадь около 83 тыс. кв.м, что занимает территорию в 43 га. Медицинское учреждение уже принимает пациентов, а опыт использования специальных стройматериалов для ускоренного строительства может быть применен и на других похожих объектах.