Опыт переработки фракций С2 и С3 от установок каталитического крекинга на установке получения этилена и пропилена

Авторы: З.А. Мамедов (SOCAR ПО «Азерихимия»), И.П. Семенов, А.И. Абсаттаров (ООО «ВНИИОС-наука», МИТХТ) Опубликовано в журнале Химическая техника №11/2017

В процессе каталитического крекинга на НПЗ помимо основных продуктов вырабатывается от 3 до 5% мас. сухого газа. В указанном газе содержится до 10,17% мас. этилена; 13,86 % мас. этана; 29,21% мас. пропилена; и до 9,09% мас. пропана. Эти компоненты могут быть выделены и эффективно использованы в рамках производства этилена и пропилена. Чаще всего для переработки доступно два потока от установок каталитического крекинга: фракция С 1 –С 2 , часто называемая «сухой газ», и фракция С 3 или пропан-пропиленовая фракция (ППФ). Оба этих потока могут быть эффективно использованы в качестве сырья для получения этилена и пропилена.

Могут быть рассмотрены два варианта использования газов каталитического крекинга в качестве сырья. Первый путь – создание отдельной установки выделения этилена или пропилена, второй путь – переработка данных фракций на существующих установках пиролиза углеводородного сырья.

Разделение фракции С 3 с выделением товарного пропилена является тривиальной задачей, разделение происходит в ректификационной колонне, часто разрезной. Для подвода тепла в колонну обычно используется принцип теплового насоса, но может быть организована и стандартная схема с обогревом паром и конденсацией оборотной водой. Безусловно, для переработки ППФ с установок каталитического крекинга необходима ее очистка, а чаще всего еще и тонкая очистка товарного пропилена.

Выделение этилена из «сухого газа» является более сложной задачей, так как в смеси содержаться углеводороды С 1 и С 2 и заметное количество СО 2 . ООО «ВНИИОС-наука» на протяжении многих лет занимается разработкой и совершенствованием технологии выделения этилена из «сухого газа», имеет среди своих разработок и абсорбционную, и криогенную технологии. Применение той или иной технологии определяется конкретными условиями планируемого производства. Кроме того, в ООО «ВНИИОС-наука» разработана схема выделения этилена из «сухого газа» с получением потока чистого этана и его пиролизом для увеличения выработки товарного этилена из доступного количества «сухого газа».

Создание новых установок по получению этилена и пропилена из газов установок каталитического крекинга требует больших капитальных вложений, с этой точки зрения выгодным решением может быть использование таких газов в качестве сырья для существующих установок получения этилена и пропилена методом пиролиза.

Успешный опыт вовлечения потоков отходящих газов установок каталитического крекинга в действующую установку получения этилена и пропилена (установка проекта ЭП-300) имеется у ПО «Азерхимия», SOCAR (г. Сумгаит, Азербайджан). На этом предприятии в качестве сырья вовлекают и «сухой газ» (фракцию С 1 –С 2 ) и ППФ. Главная задача, которую нужно решать, вовлекая в действующую схему установки ЭП-300 потоки газов каталитического крекинга, – это задача глубокой очистки данных потоков. Так как газы каталитического крекинга содержат значительно больше примесей (главным образом, сернистые соединения и углекислый газ), чем поток пирогаза, получаемый на установках пиролиза, использовать предусмотренные схемой ЭП-300 узлы очистки неэффективно, необходимо создание отдельных узлов очистки, при этом становится возможным вовлечение потоков «сухого газа» и ППФ непосредственно на стадии разделения продуктов, предусмотренные схемой.

Рассмотрим подробнее подходы к очистке и вовлечению газов от установок каталитического крекинга, применяемые на предприятии ПО «Азерхимия».