Мероприятие состоится с 14 по 18 мая в отеле Sheraton, Батуми, Грузия.
Тема конгресса «Инновационные решения в производстве минеральных удобрений и пестицидов»
Конгресс объединяет:
- производителей минеральных удобрений
- поставщиков оборудования и комплектующих, лицензиаров
- специалистов по закупке и логистике
- научных работников и студентов профильных университетов мира
Чтобы стать участником Конгресса, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия — www.scif.top. После онлайн-регистрации наш менеджер свяжется с Вами для согласования оплаты и уточнения деталей участия.
- производство азотных удобрений
- производство калийных удобрений
- производство фосфатных удобрений
- производство серной кислоты
- производство комплексных удобрений
- производство метанола
- производство пестицидов
Участие в Конгрессе дает возможность:
- Выступить с докладом перед аудиторией (производителями минеральных удобрений, поставщиками оборудования, специалистами по закупке, научными работниками);
- Озвучить и обговорить возможность эффективного решения важных производственных проблем;
- Посетить предприятие АО «Рустави Азот» в день открытия конгресса;
- Детально обсудить насущные рабочие вопросы в процессе «неформального» общения в кругу единомышленников;
- С пользой провести время в одном из лучших курортных городов Грузии.
Чтобы принять участие в Конгрессе необходимо приобрести один из пакетов, в зависимости от категории участника: «Производитель», «Вендор» или «ВУЗ».
Дата и место проведения Конгресса SCIF 2019: 14-18 мая 2019 года. Грузия, город Батуми, отель Sheraton.
Узнать подробную информацию о регистрации, стоимости участия, деталях программы будущего мероприятия можно у нашего менеджера. Для регистрации нужно перейти на сайт — www.scif.top