Мероприятие состоится с 14 по 18 мая в отеле Sheraton, Батуми, Грузия.

Тема конгресса «Инновационные решения в производстве минеральных удобрений и пестицидов»

Конгресс объединяет:

производителей минеральных удобрений

поставщиков оборудования и комплектующих, лицензиаров

специалистов по закупке и логистике

научных работников и студентов профильных университетов мира

Чтобы стать участником Конгресса, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия — www.scif.top. После онлайн-регистрации наш менеджер свяжется с Вами для согласования оплаты и уточнения деталей участия.

Тематические направления:

производство азотных удобрений

производство калийных удобрений

производство фосфатных удобрений

производство серной кислоты

производство комплексных удобрений

производство метанола

производство пестицидов

Участие в Конгрессе дает возможность:

Выступить с докладом перед аудиторией (производителями минеральных удобрений, поставщиками оборудования, специалистами по закупке, научными работниками);

Озвучить и обговорить возможность эффективного решения важных производственных проблем;

Посетить предприятие АО «Рустави Азот» в день открытия конгресса;

Детально обсудить насущные рабочие вопросы в процессе «неформального» общения в кругу единомышленников;

С пользой провести время в одном из лучших курортных городов Грузии.

Чтобы принять участие в Конгрессе необходимо приобрести один из пакетов, в зависимости от категории участника: «Производитель», «Вендор» или «ВУЗ».

Дата и место проведения Конгресса SCIF 2019: 14-18 мая 2019 года. Грузия, город Батуми, отель Sheraton.

Узнать подробную информацию о регистрации, стоимости участия, деталях программы будущего мероприятия можно у нашего менеджера. Для регистрации нужно перейти на сайт — www.scif.top