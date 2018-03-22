Группа компаний «НЕОЛАНТ» при участии Минобрнауки, Минстроя, Минпромторга и крупнейших промышленных холдингов ПАО «Газпром нефть», ГК «Росатом», ПАО «РусГидро» и других приглашает на III Межотраслевой информационно-технологический форум «МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ-2018», 18 апреля 2018 года в Москве. Форум посвящен сквозной цифровизации промышленной инфраструктуры и ориентирован на те предприятия, которые выбирают интенсивные пути повышения производительности.

РЕГИСТРАЦИЯ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ДЕЙСТВИИ

28 июля 2017 года запущена федеральная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая в том числе направлена на цифровую трансформацию реального сектора экономики – Industry 4.0. В действительности, такая задача уже активно решается технологическими лидерами нашей страны, а Цифровые активы – виртуальные прототипы промышленных и инфраструктурных объектов – становятся эффективным инструментом достижения поставленных целей.

О том, с чего начать, какую методологию внедрения выбрать, какие инструменты и технологии задействовать на пути цифровизации своего предприятия, и пойдет речь на Форуме.

БУДУТ ВСЕ УЧАСТНИКИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ИНДУСТРИЙ В РФ

ПРОГРАММА ФОРУМА: МНОГОГРАННЫЙ ВЗГЛЯД

Цифровая промышленность – стратегии развития

Правительство РФ и технологические лидеры страны (ГК «Росатом», ПАО «Газпром нефть», ГК «Ростех», ПАО «РусГидро», ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «ГМК «Норильский никель» и др.) — о необходимости перемен и экономической значимости новой парадигмы управления производствами.

Цифровой актив в Цифровой экономике: эффективность и безопасность жизненного цикла промышленных объектов

Отраслевые кейсы от пользователей и разработчиков BIM/СУИД-технологий: добыча и переработка нефти и газа, добыча полезных ископаемых, микроэлектроника, металлургия,ОПК, ТЭК, химическое производство, социальная инфраструктура и другие.

Круглый стол. Государственные и отраслевые ИТ-стандарты как драйверы развития отрасли информационного моделирования

Российские и зарубежные группы разработчиков стандартов с глобальным опытом и локальным видением, как регулировать процессы цифровой трансформации.

Специальная секция. Цифровой вывод из эксплуатации объектов атомной энергетики

Демонстрация уникальных российских технологий для вывода из эксплуатации при участии Минобрнауки РФ, ГК «Росатом», Ростехнадзора, МАГАТЭ, АЭС «Козлодуй» (Болгария), EWN (Германия), Halden Project (Норвегия), NUKEM (Германия).

Круглый стол. Системы управления знаниями как обязательный элемент Цифровой экономики

История успеха от ГК «Росатом» – сохранение ключевых компетенций, передача знаний между поколениями и максимальная отдача от результатов интеллектуальной деятельности.

Круглый стол. Цифровые территории в Цифровой экономике

Реализация целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.

Мастер-классы от экспертов рынка

Методология и мировой и российский BIM/СУИД-инструментарий в действии.

ПРОГРАММА

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦИФРОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

Выставка проектов пользователей и ярмарка технологий Industry 4.0. познакомит с главными достижениями отрасли:

цифровые активы в действии от АО «Ангстрем-Т», ПАО «Газпром нефть», ООО «Гранд Медика», ПАО «Интер РАО», ГК «Росатом», ПАО «Русгидро» и другие;

Слева направо: Примеры цифровых активов Новопортовское месторождение, завод микроэлектроники, АЭС Козлодуй

тест-драйвы российских и зарубежных технологий по созданию и сопровождению цифровых активов;

виртуальные тренажеры и экскурсии на промышленные объекты мировой значимости в очках виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности;

Демонстрация применения очков виртуальной реальности в промышленности

«бесчеловечные» технологии: роботы, беспилотные летательные аппараты, дроны как важные элементы реализации концепции Industry0.

Примеры бесчеловечных технологий

ЗАГЛЯНИ ЗА ГОРИЗОНТ!

ПРИМИ УЧАСТИЕ В ГЛАВНОМ ЦИФРОВОМ СОБЫТИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ РОССИИ!

РЕГИСТРАЦИЯ

Дата проведения: 18 апреля 2018 года Время проведения: 10:00-20:00 Место проведения: Москва, Покровка 47, «Цифровое Деловое Пространство» Стоимость участия: Бесплатно Регистрация: Обязательна на сайте www.imodel-russia.com Контактное лицо: Лушина Екатерина, +7 (499) 999 00 00 *118, +7 (985) 310 0148, org@imodel-russia.com

ПРОГРАММА

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Если вы хотите:

— выступить с докладом на одной из секций форума «МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ – 2018»,

— представить свой опыт или решение на Выставке проектов и технологий,

— стать технологическим партнером,

напишите на org@imodel-russia.com. Вашу заявку обязательно рассмотрит Оргкомитет Форума.